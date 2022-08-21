https://crimea.ria.ru/20220821/v-samoy-vysokoy-tochke-khersona-podnyali-bolshoy-flag-rossii-1124237768.html

В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России

В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России - РИА Новости Крым, 21.08.2022

В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России

Общественные активисты Херсона подняли флаг Российской Федерации размером 4 на 6 метров на херсонской телевышке – самой высокой точке города, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T11:31

2022-08-21T11:31

2022-08-21T11:31

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Общественные активисты Херсона подняли флаг Российской Федерации размером 4 на 6 метров на херсонской телевышке – самой высокой точке города, сообщает РИА Новости.Высота вышки составляет более 200 метров. Акция приурочена ко Дню флага России. Поднятый на херсонской телевышке флаг является самым большим триколором на освобожденных территориях.Также в честь праздника в городе пройдет концерт с участием популярных российских артистов.День флага России был учрежден указом президента РФ 20 августа 1994 года. В 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление, согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации.День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.В Херсонской области назначены новые управленцы из России >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.В Херсонской области установили новое административное деление >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

https://crimea.ria.ru/20220818/kherson-vernul-sebe-rossiyskogo-orla-1124203425.html

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, российская федерация (россия, рф), общество