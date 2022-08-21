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В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220821/v-samoy-vysokoy-tochke-khersona-podnyali-bolshoy-flag-rossii-1124237768.html
В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России
В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России - РИА Новости Крым, 21.08.2022
В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России
Общественные активисты Херсона подняли флаг Российской Федерации размером 4 на 6 метров на херсонской телевышке – самой высокой точке города, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T11:31
2022-08-21T11:31
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Общественные активисты Херсона подняли флаг Российской Федерации размером 4 на 6 метров на херсонской телевышке – самой высокой точке города, сообщает РИА Новости.Высота вышки составляет более 200 метров. Акция приурочена ко Дню флага России. Поднятый на херсонской телевышке флаг является самым большим триколором на освобожденных территориях.Также в честь праздника в городе пройдет концерт с участием популярных российских артистов.День флага России был учрежден указом президента РФ 20 августа 1994 года. В 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление, согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации.День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.В Херсонской области назначены новые управленцы из России &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.В Херсонской области установили новое административное деление &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html
https://crimea.ria.ru/20220818/kherson-vernul-sebe-rossiyskogo-orla-1124203425.html
херсонская область
российская федерация (россия, рф)
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херсонская область, российская федерация (россия, рф), общество
В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России

Ко Дню флага России в самой высокой точке Херсона подняли большой триколор

11:31 21.08.2022
 
© РИА НовостиКо Дню флага России в самой высокой точке Херсона подняли большой триколор
Ко Дню флага России в самой высокой точке Херсона подняли большой триколор - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Общественные активисты Херсона подняли флаг Российской Федерации размером 4 на 6 метров на херсонской телевышке – самой высокой точке города, сообщает РИА Новости.
Высота вышки составляет более 200 метров. Акция приурочена ко Дню флага России. Поднятый на херсонской телевышке флаг является самым большим триколором на освобожденных территориях.
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Также в честь праздника в городе пройдет концерт с участием популярных российских артистов.
День флага России был учрежден указом президента РФ 20 августа 1994 года. В 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление, согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации.
День флага Российской Федерации отмечается 22 августа.
В Херсонской области назначены новые управленцы из России >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
В Херсонской области установили новое административное деление >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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