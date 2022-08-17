https://crimea.ria.ru/20220817/v-khersonskoy-oblasti-ustanovili-novoe-administrativnoe-delenie-1124196090.html

В Херсонской области установили новое административное деление

В Херсонской области установили новое административное деление - РИА Новости Крым, 17.08.2022

В Херсонской области установили новое административное деление

В Херсонской области установили новое административно-территориальное устройство: в регионе определили два городских и 18 муниципальных округов. Об этом... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T13:56

2022-08-17T13:56

2022-08-17T14:07

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области установили новое административно-территориальное устройство: в регионе определили два городских и 18 муниципальных округов. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>В ВГА подчеркивают, что новое административно-территориальное деление ускорит процесс интеграции области в состав Российской Федерации и позволит эффективнее решать задачи развития региона, а также "повысит самостоятельность местных органов власти в управлении ресурсами и улучшит качество жизни граждан".В ВГА напомнили, что ранее муниципальные округа назывались районами. Сегодня, по мнению властей, такое административно-территориальное устройство утратило "социально-экономическую целесообразность".Административным центром останется город Херсон, подчеркнули в ВГА.Ранее сообщалось, что делегация энергетиков из Херсона приехала в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости