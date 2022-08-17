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В Херсонской области установили новое административное деление - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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В Херсонской области установили новое административное деление
В Херсонской области установили новое административное деление - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Херсонской области установили новое административное деление
В Херсонской области установили новое административно-территориальное устройство: в регионе определили два городских и 18 муниципальных округов. Об этом... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T13:56
2022-08-17T14:07
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области установили новое административно-территориальное устройство: в регионе определили два городских и 18 муниципальных округов. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон &gt;&gt;В ВГА подчеркивают, что новое административно-территориальное деление ускорит процесс интеграции области в состав Российской Федерации и позволит эффективнее решать задачи развития региона, а также "повысит самостоятельность местных органов власти в управлении ресурсами и улучшит качество жизни граждан".В ВГА напомнили, что ранее муниципальные округа назывались районами. Сегодня, по мнению властей, такое административно-территориальное устройство утратило "социально-экономическую целесообразность".Административным центром останется город Херсон, подчеркнули в ВГА.Ранее сообщалось, что делегация энергетиков из Херсона приехала в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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херсонская область, новости
В Херсонской области установили новое административное деление

ВГА Херсонской области утвердило новое устройство региона для ускорения интеграции в РФ

13:56 17.08.2022 (обновлено: 14:07 17.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области установили новое административно-территориальное устройство: в регионе определили два городских и 18 муниципальных округов. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации.
Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>
В ВГА подчеркивают, что новое административно-территориальное деление ускорит процесс интеграции области в состав Российской Федерации и позволит эффективнее решать задачи развития региона, а также "повысит самостоятельность местных органов власти в управлении ресурсами и улучшит качество жизни граждан".
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"В соответствии с указом главы ВГА Херсонской области об административно-территориальном устройстве, создают Херсонский и Новокаховский городские, а также 18 муниципальных округов. В частности, это Алешкинский, Белозерский, Бериславский, Великоалександровский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Высокопольский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Ивановский, Каланчакский, Каховский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский, Новотроицкий, Скадовский и Чаплынский муниципальные округа", – говорится в сообщении.
В ВГА напомнили, что ранее муниципальные округа назывались районами. Сегодня, по мнению властей, такое административно-территориальное устройство утратило "социально-экономическую целесообразность".
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Административным центром останется город Херсон, подчеркнули в ВГА.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьНовости
 
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