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Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
Делегация энергетиков из Херсона приехали в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T11:34
2022-08-17T11:34
2022-08-17T11:36
новая жизнь на освобожденных территориях
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энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Делегация энергетиков из Херсона приехали в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле.Обучение они проходят на примере компании "КрымТЭЦ", сотрудники которой дают консультации своим украинским коллегам и обучают специалистов нюансам перехода в законодательное поле РФ в сфере энергетики, сообщила пресс-служба крымской энергетической компании.Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти>>Гости с Украины познакомились с работой ТЭЦ, входящих в состав компании, в частности, с новым оборудованием российского производства, установленном на Сакской ТЭЦ, с ходом ремонтной кампании в условиях импортозамещения, а также с принципами работы на российском энергорынке."Восемь лет назад, когда Крым вернулся в Россию, мы столкнулись с такими же проблемами, как наши херсонские коллеги, ведь подобного опыта - быстрого перехода и интеграции из одной энергосистемы в другую, не было ни у кого. Сейчас у нас накоплен огромный опыт и мы с радостью будем делиться им с нашими коллегами", - рассказал генеральный директор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый.Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права>>В настоящее время Херсонская ТЭЦ и ряд котельных объединены в единое государственное предприятие и ведут подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону в составе энергосистемы РФ.Ранее более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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симферополь, энергосистема крыма, экономика
Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
Херсонские энергетики приехали на полуостров учиться российским законам
11:34 17.08.2022 (обновлено: 11:36 17.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Делегация энергетиков из Херсона приехали в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле.
Обучение они проходят на примере компании "КрымТЭЦ", сотрудники которой дают консультации своим украинским коллегам и обучают специалистов нюансам перехода в законодательное поле РФ в сфере энергетики, сообщила пресс-служба крымской энергетической компании.
Гости с Украины познакомились с работой ТЭЦ, входящих в состав компании, в частности, с новым оборудованием российского производства, установленном на Сакской ТЭЦ, с ходом ремонтной кампании в условиях импортозамещения, а также с принципами работы на российском энергорынке.
"Восемь лет назад, когда Крым вернулся в Россию, мы столкнулись с такими же проблемами, как наши херсонские коллеги, ведь подобного опыта - быстрого перехода и интеграции из одной энергосистемы в другую, не было ни у кого. Сейчас у нас накоплен огромный опыт и мы с радостью будем делиться им с нашими коллегами", - рассказал генеральный директор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый.
В настоящее время Херсонская ТЭЦ и ряд котельных объединены в единое государственное предприятие и ведут подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону в составе энергосистемы РФ.
Ранее более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений
из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.