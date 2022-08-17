Рейтинг@Mail.ru
Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220817/energetiki-khersona-perenimayut-opyt-kryma-1124192780.html
Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
Делегация энергетиков из Херсона приехали в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T11:34
2022-08-17T11:36
новая жизнь на освобожденных территориях
симферополь
энергосистема крыма
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192736_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1f3df57a3a2836f9ca52327ffda0815.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Делегация энергетиков из Херсона приехали в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле.Обучение они проходят на примере компании "КрымТЭЦ", сотрудники которой дают консультации своим украинским коллегам и обучают специалистов нюансам перехода в законодательное поле РФ в сфере энергетики, сообщила пресс-служба крымской энергетической компании.Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти&gt;&gt;Гости с Украины познакомились с работой ТЭЦ, входящих в состав компании, в частности, с новым оборудованием российского производства, установленном на Сакской ТЭЦ, с ходом ремонтной кампании в условиях импортозамещения, а также с принципами работы на российском энергорынке."Восемь лет назад, когда Крым вернулся в Россию, мы столкнулись с такими же проблемами, как наши херсонские коллеги, ведь подобного опыта - быстрого перехода и интеграции из одной энергосистемы в другую, не было ни у кого. Сейчас у нас накоплен огромный опыт и мы с радостью будем делиться им с нашими коллегами", - рассказал генеральный директор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый.Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права&gt;&gt;В настоящее время Херсонская ТЭЦ и ряд котельных объединены в единое государственное предприятие и ведут подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону в составе энергосистемы РФ.Ранее более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/11/1124192736_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c71b8c306bdfcb5acac17a7f630604b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, энергосистема крыма, экономика
Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма

Херсонские энергетики приехали на полуостров учиться российским законам

11:34 17.08.2022 (обновлено: 11:36 17.08.2022)
 
© пресс-служба АО "КрымТЭЦ"Сакская ТЭЦ
Сакская ТЭЦ
© пресс-служба АО "КрымТЭЦ"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Делегация энергетиков из Херсона приехали в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле.
Обучение они проходят на примере компании "КрымТЭЦ", сотрудники которой дают консультации своим украинским коллегам и обучают специалистов нюансам перехода в законодательное поле РФ в сфере энергетики, сообщила пресс-служба крымской энергетической компании.
Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти>>
Гости с Украины познакомились с работой ТЭЦ, входящих в состав компании, в частности, с новым оборудованием российского производства, установленном на Сакской ТЭЦ, с ходом ремонтной кампании в условиях импортозамещения, а также с принципами работы на российском энергорынке.
"Восемь лет назад, когда Крым вернулся в Россию, мы столкнулись с такими же проблемами, как наши херсонские коллеги, ведь подобного опыта - быстрого перехода и интеграции из одной энергосистемы в другую, не было ни у кого. Сейчас у нас накоплен огромный опыт и мы с радостью будем делиться им с нашими коллегами", - рассказал генеральный директор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый.
Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права>>
В настоящее время Херсонская ТЭЦ и ряд котельных объединены в единое государственное предприятие и ведут подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону в составе энергосистемы РФ.
Ранее более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхСимферопольЭнергосистема КрымаЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса
12:27Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
12:05Аксенов заявил о риске повторного возгорания и детонации на севере Крыма
11:57В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
11:44В Минэкономразвития назвали новых кредиторов СЭЗ Крыма
11:42Киев угрожает повторением диверсий в Крыму
11:34Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма
11:16В Джанкойском районе оценят ущерб после диверсии на складе боеприпасов
11:15Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт
10:48В Симферополе десятки улиц останутся без света из-за ремонта
10:13Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
10:02Что сейчас происходит в Джанкойском районе
09:53Чемпионат по триатлону впервые пройдет в Крыму
09:49В Киеве назвали Крымский мост незаконным и снова грозятся его разрушить
09:38Жителя Ялты отправили в колонию за мошенничество с жильем пенсионерки
09:26Детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась – власти
09:06Зеленский заявил, что Киев намеренно игнорировал предупреждения об СВО
08:55В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога
08:23В Севастополе виновниками ДТП все чаще становятся молодые водители
08:11Кто и как лечит детей с освобожденных областей в Крыму
Лента новостейМолния