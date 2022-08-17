https://crimea.ria.ru/20220817/energetiki-khersona-perenimayut-opyt-kryma-1124192780.html

Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма

Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Энергетики Херсона перенимают опыт Крыма

Делегация энергетиков из Херсона приехали в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле. РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T11:34

2022-08-17T11:34

2022-08-17T11:36

новая жизнь на освобожденных территориях

симферополь

энергосистема крыма

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Делегация энергетиков из Херсона приехали в Республику Крым, чтобы получить консультации по работе в российском законодательном поле.Обучение они проходят на примере компании "КрымТЭЦ", сотрудники которой дают консультации своим украинским коллегам и обучают специалистов нюансам перехода в законодательное поле РФ в сфере энергетики, сообщила пресс-служба крымской энергетической компании.Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти>>Гости с Украины познакомились с работой ТЭЦ, входящих в состав компании, в частности, с новым оборудованием российского производства, установленном на Сакской ТЭЦ, с ходом ремонтной кампании в условиях импортозамещения, а также с принципами работы на российском энергорынке."Восемь лет назад, когда Крым вернулся в Россию, мы столкнулись с такими же проблемами, как наши херсонские коллеги, ведь подобного опыта - быстрого перехода и интеграции из одной энергосистемы в другую, не было ни у кого. Сейчас у нас накоплен огромный опыт и мы с радостью будем делиться им с нашими коллегами", - рассказал генеральный директор АО "КрымТЭЦ" Тарас Целый.Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права>>В настоящее время Херсонская ТЭЦ и ряд котельных объединены в единое государственное предприятие и ведут подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону в составе энергосистемы РФ.Ранее более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, энергосистема крыма, экономика