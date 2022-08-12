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Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220812/pervye-zhiteli-khersona-poluchili-rossiyskie-nomera-na-avto-i-prava-1124149617.html
Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права
Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права
В Херсоне автовладельцам выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца. Об этом сообщили в МВД РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T16:02
2022-08-12T16:02
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне автовладельцам выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца. Об этом сообщили в МВД РФ.Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами &gt;&gt;МРЭО начал работу в регионе 6 августа, предоставляя услуги по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений.На память о знаковом событии первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции.Ранее в ГИБДД сообщили, что регистрация автомобилей в Херсоне будет проходить по упрощенной схеме, техосмотр не обязателен. Достаточным будет осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html
https://crimea.ria.ru/20220803/v-khersonskoy-oblasti-vosstanovyat-i-otremontiruyut-dorogi-1124046522.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Первые жители Херсона получили российские номера на авто и права

МВД РФ: первые автовладельцы в Херсоне получили российские номера на авто и права

16:02 12.08.2022
 
© РИА Новости КрымЦены на АЗС в Херсоне
Цены на АЗС в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Херсоне автовладельцам выдали первые госномера и водительские удостоверения российского образца. Об этом сообщили в МВД РФ.
Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами >>
МРЭО начал работу в регионе 6 августа, предоставляя услуги по регистрации транспорта и обмену водительских удостоверений.
"Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184", - говорится в сообщении.
На память о знаковом событии первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции.
Ранее в ГИБДД сообщили, что регистрация автомобилей в Херсоне будет проходить по упрощенной схеме, техосмотр не обязателен. Достаточным будет осмотр транспортного средства сотрудниками ГИБДД.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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