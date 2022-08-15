https://crimea.ria.ru/20220815/rossiyskiy-gaz-poydet-v-khersonskuyu-oblast-iz-kryma---vlasti-1124170124.html

Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти

Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти

Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, этот вопрос решат до конца года. Об этом сообщил врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев по... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T16:08

2022-08-15T16:08

2022-08-15T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, этот вопрос решат до конца года. Об этом сообщил врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев по итогам совещания с участием замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.Кроме того, в ходе совещания было решено до начала отопительного сезона завершить ремонт котельных и перекладку водоводов, а также координировать деятельность железных дорог Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220526/obrazovanie-otdykh-i-meditsina-kak-krym-pomogaet-khersonu-i-zaporozhyu-1123350949.html

https://crimea.ria.ru/20220804/krym-obespechivaet-khersonskuyu-oblast-benzinom--chto-s-tsenami-1124058980.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, крым, экономика