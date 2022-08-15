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Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти
Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти
Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, этот вопрос решат до конца года. Об этом сообщил врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев по... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T16:08
2022-08-15T16:08
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, этот вопрос решат до конца года. Об этом сообщил врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев по итогам совещания с участием замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.Кроме того, в ходе совещания было решено до начала отопительного сезона завершить ремонт котельных и перекладку водоводов, а также координировать деятельность железных дорог Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220526/obrazovanie-otdykh-i-meditsina-kak-krym-pomogaet-khersonu-i-zaporozhyu-1123350949.html
https://crimea.ria.ru/20220804/krym-obespechivaet-khersonskuyu-oblast-benzinom--chto-s-tsenami-1124058980.html
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херсонская область, общество, крым, экономика
Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти

Врио главы Херсонской ВГА Елисеев: газоснабжение со стороны Крыма наладят до конца года

16:08 15.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на трубопроводе газораспределительной станции
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, этот вопрос решат до конца года. Об этом сообщил врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев по итогам совещания с участием замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.
"В результате обстрелов с украинской стороны около 4,5 тысяч жителей Херсонской области остались без газоснабжения. По словам Сергея Назарова, теперь газоснабжение региона будет налажено со стороны Крыма. Этот вопрос будет решен до конца года, как и восстановление электроснабжения в Снигиревке", - написал Елисеев в своих соцсетях.
Кроме того, в ходе совещания было решено до начала отопительного сезона завершить ремонт котельных и перекладку водоводов, а также координировать деятельность железных дорог Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
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Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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