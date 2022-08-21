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Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области
Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области
Одиннадцать человек погибли в результате дорожной аварии в Ульяновской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T15:44
2022-08-21T15:44
2022-08-21T15:52
происшествия
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли в результате дорожной аварии в Ульяновской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД."По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибли девять человек и трое пострадали", - сказал представитель ведомства.Позже в УВМД уточнили, что число погибших увеличилось до 11.Сообщается, что все находившиеся в автобусе – граждане Казахстана.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области
В Ульяновской области микроавтобус столкнулся с двумя фурами, погибли одиннадцать человек
15:44 21.08.2022 (обновлено: 15:52 21.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли в результате дорожной аварии в Ульяновской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
По имеющейся информации, микроавтобус, в котором находились около 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками.
"По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибли девять человек и трое пострадали", - сказал представитель ведомства.
Позже в УВМД уточнили, что число погибших увеличилось до 11.
Сообщается, что все находившиеся в автобусе – граждане Казахстана.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.