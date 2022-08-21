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Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области

Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области

Одиннадцать человек погибли в результате дорожной аварии в Ульяновской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T15:44

2022-08-21T15:44

2022-08-21T15:52

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли в результате дорожной аварии в Ульяновской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД."По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП погибли девять человек и трое пострадали", - сказал представитель ведомства.Позже в УВМД уточнили, что число погибших увеличилось до 11.Сообщается, что все находившиеся в автобусе – граждане Казахстана.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)