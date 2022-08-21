https://crimea.ria.ru/20220821/v-kieve-zapretili-vse-mitingi-v-den-nezavisimosti-1124240935.html
В Киеве запретили все митинги в День независимости
В Киеве запретили все митинги в День независимости - РИА Новости Крым, 21.08.2022
В Киеве запретили все митинги в День независимости
Власти Киева запретили все массовые мероприятия, собрания и митинги с 22 по 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление начальника... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T15:20
2022-08-21T15:20
2022-08-21T15:25
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Власти Киева запретили все массовые мероприятия, собрания и митинги с 22 по 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление начальника городской военной администрации столицы Николая Жирнова.В свою очередь власти Харькова на День независимости ввели комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве >>24 августа Украина будет отмечать 31-ю годовщину провозглашения независимости страны.После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил мобилизацию. С тех пор военное положение неоднократно продлевалось. В период его действия власти могут объявлять комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения людей, запрещать деятельность политических партий или прибегнуть к другим мерам.
https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине
В Киеве запретили все митинги в День независимости
Власти Киева запретили все собрания и митинги с 22 по 25 августа
15:20 21.08.2022 (обновлено: 15:25 21.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Власти Киева запретили все массовые мероприятия, собрания и митинги с 22 по 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление начальника городской военной администрации столицы Николая Жирнова.
"С 22 по 25 августа 2022 года запретить проведение массовых мероприятий, мирных сборов, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей", – говорится в тексте документа.
В свою очередь власти Харькова на День независимости ввели комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.
24 августа Украина будет отмечать 31-ю годовщину провозглашения независимости страны.
После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил мобилизацию. С тех пор военное положение неоднократно продлевалось. В период его действия власти могут объявлять комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения людей, запрещать деятельность политических партий или прибегнуть к другим мерам.