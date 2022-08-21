Рейтинг@Mail.ru
В Киеве запретили все митинги в День независимости - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220821/v-kieve-zapretili-vse-mitingi-v-den-nezavisimosti-1124240935.html
В Киеве запретили все митинги в День независимости
В Киеве запретили все митинги в День независимости - РИА Новости Крым, 21.08.2022
В Киеве запретили все митинги в День независимости
Власти Киева запретили все массовые мероприятия, собрания и митинги с 22 по 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление начальника... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T15:20
2022-08-21T15:25
украина
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/10/1120544834_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_888eafd4973de228a516e67a2c797e37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Власти Киева запретили все массовые мероприятия, собрания и митинги с 22 по 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление начальника городской военной администрации столицы Николая Жирнова.В свою очередь власти Харькова на День независимости ввели комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве &gt;&gt;24 августа Украина будет отмечать 31-ю годовщину провозглашения независимости страны.После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил мобилизацию. С тех пор военное положение неоднократно продлевалось. В период его действия власти могут объявлять комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения людей, запрещать деятельность политических партий или прибегнуть к другим мерам.
https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/10/1120544834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc1b12d0b4f18f870f479bf32457bbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, специальная военная операция рф на украине
В Киеве запретили все митинги в День независимости

Власти Киева запретили все собрания и митинги с 22 по 25 августа

15:20 21.08.2022 (обновлено: 15:25 21.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве.
Площадь Независимости в Киеве. - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Власти Киева запретили все массовые мероприятия, собрания и митинги с 22 по 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление начальника городской военной администрации столицы Николая Жирнова.
"С 22 по 25 августа 2022 года запретить проведение массовых мероприятий, мирных сборов, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей", – говорится в тексте документа.
В свою очередь власти Харькова на День независимости ввели комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве >>
24 августа Украина будет отмечать 31-ю годовщину провозглашения независимости страны.
После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил мобилизацию. С тех пор военное положение неоднократно продлевалось. В период его действия власти могут объявлять комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения людей, запрещать деятельность политических партий или прибегнуть к другим мерам.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 15:37
Орки, котики, огонь. Информация по-украински
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет
15:44Одиннадцать человек погибли в жутком ДТП в Ульяновской области
15:35Ни рыба, ни мясо: как кот Мостик обедать ходил
15:20В Киеве запретили все митинги в День независимости
14:53Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление
14:26Авиация РФ разбомбила пункт дислокации "Правого сектора"* в ДНР
14:12Пески освобождены - Кадыров
13:55Военные РФ уничтожили более 100 ВСУшников под Николаевом и Херсоном
13:34ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
13:19В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной
12:52Захарова отреагировала на убийство дочери Дугина
12:32Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу
12:04СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное
11:51Шойгу рассказал о применении ракет "Кинжал" на Украине
11:31В самой высокой точке Херсона подняли большой флаг России
11:16Крым в "Зарядье": что покажут гостям фестиваля РГО в Москве
10:40Сильные ливни с градом и грозами идут на Крым
10:14Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: рост продолжается
09:43Подозреваемого в диверсиях задержали в Мелитополе
09:19Эксперт предсказал появление более тяжелой мутации коронавируса
Лента новостейМолния