https://crimea.ria.ru/20220821/v-kieve-zapretili-vse-mitingi-v-den-nezavisimosti-1124240935.html

В Киеве запретили все митинги в День независимости

В Киеве запретили все митинги в День независимости - РИА Новости Крым, 21.08.2022

В Киеве запретили все митинги в День независимости

Власти Киева запретили все массовые мероприятия, собрания и митинги с 22 по 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление начальника... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T15:20

2022-08-21T15:20

2022-08-21T15:25

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Власти Киева запретили все массовые мероприятия, собрания и митинги с 22 по 25 августа. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление начальника городской военной администрации столицы Николая Жирнова.В свою очередь власти Харькова на День независимости ввели комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Во время действия комендантского часа запрещено пребывание в общественных местах и любое перемещение по городу.Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве >>24 августа Украина будет отмечать 31-ю годовщину провозглашения независимости страны.После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил мобилизацию. С тех пор военное положение неоднократно продлевалось. В период его действия власти могут объявлять комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения людей, запрещать деятельность политических партий или прибегнуть к другим мерам.

https://crimea.ria.ru/20220814/orki-kotiki-ogon-informatsiya-po-ukrainski-1124145235.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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