Рейтинг@Mail.ru
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220813/mirnye-peregovory-s-rossiey-ukraine-ne-nuzhny-zayavili-v-kieve-1124157677.html
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве
Мирные переговоры с Россией будут означать ее победу и не нужны Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T18:59
2022-08-13T18:59
украина
в мире
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/09/1119666822_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_6b546f7009c94d753dabf9271928459e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры с Россией будут означать ее победу и не нужны Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он назвал обсуждение переговоров "мощной хайповой темой", но заявил, что самой Украине это сегодня не нужно, поскольку любые переговоры с РФ будут означать ее победу."Переговоры с Российской Федерацией на сегодняшний день будут означать только одно: что Россия выиграла", – отметил Подоляк в интервью украинскому изданию "Бабель".Он также убежден, что таким образом "будет зафиксировано поражение Украины и Европы", а также всех "демократических ценностей".По его словам, Украина сегодня не имеет никаких диалогов по военно-политическим вопросам. Нет прямых переговоров и по вопросам зерновым – они ведутся через посредников. Единственный контакт меду странами сохраняется на уровне решения гуманитарных вопросов.Ранее Подоляк назвал анонсированное Киевом заявление о контрнаступлении ВСУ на Херсон, которого не произошло, частью "информационно-психологической операции".
https://crimea.ria.ru/20220625/konflikt-vokrug-ukrainy-reshat-putem-peregovorov---stoltenberg-1123651113.html
https://crimea.ria.ru/20220809/v-kieve-nazvali-nastuplenie-na-kherson-chastyu-psikhologicheskoy-operatsii-1124114353.html
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/09/1119666822_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_44a9e816c678c0559a6e0324f1d483e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, российская федерация (россия, рф)
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве

Подоляк: мирные переговоры Киева с Москвой будут означать победу России

18:59 13.08.2022
 
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры с Россией будут означать ее победу и не нужны Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он назвал обсуждение переговоров "мощной хайповой темой", но заявил, что самой Украине это сегодня не нужно, поскольку любые переговоры с РФ будут означать ее победу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 10:34
Конфликт вокруг Украины решат путем переговоров - Столтенберг
"Переговоры с Российской Федерацией на сегодняшний день будут означать только одно: что Россия выиграла", – отметил Подоляк в интервью украинскому изданию "Бабель".
Он также убежден, что таким образом "будет зафиксировано поражение Украины и Европы", а также всех "демократических ценностей".
По его словам, Украина сегодня не имеет никаких диалогов по военно-политическим вопросам. Нет прямых переговоров и по вопросам зерновым – они ведутся через посредников. Единственный контакт меду странами сохраняется на уровне решения гуманитарных вопросов.
Украинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО Град. Фото AFP
9 августа, 17:12
В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции
Ранее Подоляк назвал анонсированное Киевом заявление о контрнаступлении ВСУ на Херсон, которого не произошло, частью "информационно-психологической операции".
 
УкраинаВ миреРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Почему левшей нельзя переучивать в правшей
19:18Спасти жизнь: эксперт назвал главные ошибки при оказании первой помощи
18:59Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве
18:38Почему не стоит бояться магнитных бурь
18:01Запорожскую ТЭС атаковала артиллерия ВСУ
17:39Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский
17:13Взрывы в Новофедоровке и амбиции Арестовича: топ новостей недели
16:48В Севастополе улицы назовут именами героев спецоперации
16:22Вода в ДНР стала бесплатной до конца года – Пушилин
15:59В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Черногории
15:31Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
15:02В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права
14:39Как попасть на фестиваль "Таврида-АРТ"
14:16Что хочет Байден от России – признание из США
13:54Пусковая установка HIMARS уничтожена в районе Краматорска
13:39Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР
13:13Более ста детей из Херсонской области приехали в Крым на отдых
12:51В России растет число госпитализаций с COVID-19
12:31Раненого боеприпасом мальчика из Белгородской области везут в Москву
12:16В Крыму и Севастополе снова всплеск заболеваемости COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния