https://crimea.ria.ru/20220813/mirnye-peregovory-s-rossiey-ukraine-ne-nuzhny-zayavili-v-kieve-1124157677.html
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве
Мирные переговоры с Россией будут означать ее победу и не нужны Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T18:59
2022-08-13T18:59
2022-08-13T18:59
украина
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры с Россией будут означать ее победу и не нужны Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он назвал обсуждение переговоров "мощной хайповой темой", но заявил, что самой Украине это сегодня не нужно, поскольку любые переговоры с РФ будут означать ее победу."Переговоры с Российской Федерацией на сегодняшний день будут означать только одно: что Россия выиграла", – отметил Подоляк в интервью украинскому изданию "Бабель".Он также убежден, что таким образом "будет зафиксировано поражение Украины и Европы", а также всех "демократических ценностей".По его словам, Украина сегодня не имеет никаких диалогов по военно-политическим вопросам. Нет прямых переговоров и по вопросам зерновым – они ведутся через посредников. Единственный контакт меду странами сохраняется на уровне решения гуманитарных вопросов.Ранее Подоляк назвал анонсированное Киевом заявление о контрнаступлении ВСУ на Херсон, которого не произошло, частью "информационно-психологической операции".
https://crimea.ria.ru/20220625/konflikt-vokrug-ukrainy-reshat-putem-peregovorov---stoltenberg-1123651113.html
https://crimea.ria.ru/20220809/v-kieve-nazvali-nastuplenie-na-kherson-chastyu-psikhologicheskoy-operatsii-1124114353.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, российская федерация (россия, рф)
Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве
Подоляк: мирные переговоры Киева с Москвой будут означать победу России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры с Россией будут означать ее победу и не нужны Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он назвал обсуждение переговоров "мощной хайповой темой", но заявил, что самой Украине это сегодня не нужно, поскольку любые переговоры с РФ будут означать ее победу.
"Переговоры с Российской Федерацией на сегодняшний день будут означать только одно: что Россия выиграла", – отметил Подоляк в интервью украинскому изданию "Бабель".
Он также убежден, что таким образом "будет зафиксировано поражение Украины и Европы", а также всех "демократических ценностей".
По его словам, Украина сегодня не имеет никаких диалогов по военно-политическим вопросам. Нет прямых переговоров и по вопросам зерновым – они ведутся через посредников. Единственный контакт меду странами сохраняется на уровне решения гуманитарных вопросов.
Ранее Подоляк назвал
анонсированное Киевом заявление о контрнаступлении ВСУ на Херсон, которого не произошло, частью "информационно-психологической операции".