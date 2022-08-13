https://crimea.ria.ru/20220813/mirnye-peregovory-s-rossiey-ukraine-ne-nuzhny-zayavili-v-kieve-1124157677.html

Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве

Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Мирные переговоры с Россией Украине не нужны, заявили в Киеве

Мирные переговоры с Россией будут означать ее победу и не нужны Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T18:59

2022-08-13T18:59

2022-08-13T18:59

украина

в мире

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Мирные переговоры с Россией будут означать ее победу и не нужны Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он назвал обсуждение переговоров "мощной хайповой темой", но заявил, что самой Украине это сегодня не нужно, поскольку любые переговоры с РФ будут означать ее победу."Переговоры с Российской Федерацией на сегодняшний день будут означать только одно: что Россия выиграла", – отметил Подоляк в интервью украинскому изданию "Бабель".Он также убежден, что таким образом "будет зафиксировано поражение Украины и Европы", а также всех "демократических ценностей".По его словам, Украина сегодня не имеет никаких диалогов по военно-политическим вопросам. Нет прямых переговоров и по вопросам зерновым – они ведутся через посредников. Единственный контакт меду странами сохраняется на уровне решения гуманитарных вопросов.Ранее Подоляк назвал анонсированное Киевом заявление о контрнаступлении ВСУ на Херсон, которого не произошло, частью "информационно-психологической операции".

https://crimea.ria.ru/20220625/konflikt-vokrug-ukrainy-reshat-putem-peregovorov---stoltenberg-1123651113.html

https://crimea.ria.ru/20220809/v-kieve-nazvali-nastuplenie-na-kherson-chastyu-psikhologicheskoy-operatsii-1124114353.html

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украина, в мире, российская федерация (россия, рф)