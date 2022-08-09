https://crimea.ria.ru/20220809/v-kieve-nazvali-nastuplenie-na-kherson-chastyu-psikhologicheskoy-operatsii-1124114353.html

В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции

В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В Киеве назвали наступление на Херсон частью психологической операции

Заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон были частью информационно-психологической операции. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк,... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T17:12

2022-08-09T17:12

2022-08-09T17:12

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон были частью информационно-психологической операции. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, пишет РИА Новости."Была ли это информационно-психологическая операция (заявления о контрнаступлении на Херсон - ред.)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть информационно-психологической операции", - цитирует политика агентство со ссылкой на его в интервью украинской службе Би-би-си.Советник Зеленского подчеркнул, что Украина ведет "креативную войну" и ее главной задачей является деморализация российских войск.Ранее в Киеве неоднократно заявляли о якобы стягивании техники ВСУ и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников в июле сообщил, что Зеленский отдал приказ освободить южную территорию страны. На фоне этого вице-премьер Украины Ирина Верещук призывала мирное население покинуть подконтрольные России территории.Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге >>Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220713/vsu-provalyat-nastuplenie-na-yug--britanskiy-ekspert-1123824622.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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