Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220725/ekspert-otsenil-perspektivy-kontrnastupleniya-vsu-na-yuge-1123949174.html
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
Украинская армия пытается контратаковать на южном направлении, но это – имитация активности ради картинки для западных кураторов, считает политолог Андрей... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T14:12
2022-07-25T14:12
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_0:80:1024:656_1920x0_80_0_0_a7b732a69e1101fd37cc547d0b748d33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается контратаковать на южном направлении, но это – имитация активности ради картинки для западных кураторов, считает политолог Андрей Никифоров."ВСУ предпринимают попытки, то там, то сям бросают в плохо подготовленные атаки какие-то свои части, терпят тяжелые поражения и с большими потерями отступают. Это имитация активности. Либо это требование западных кураторов Киева, либо попытка доказать им, что западное оружие поставляется Украине не зря", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Никифорова, киевский режим "воюет" в основном в телевизионных эфирах, выдавая отснятую им картинку какого-то продвижения войск за "грандиозное наступление и взятие городов и сел".Эта картина, по мнению политолога, нужна и западным кураторам Украины, которым нужно как-то оправдываться перед собственными избирателями за огромные вложения в обанкротившийся киевский режим.Ранее в интервью британской газете The Times министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о приказе президента Владимира Зеленского "освободить" утраченные территории на юге страны. Для этой цели, по словам главы оборонного ведомства, Киев аккумулирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на днях украинские войска предприняли попытку контрнаступления на регион, но она потерпела полный крах.
https://crimea.ria.ru/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html
https://crimea.ria.ru/20220725/fsb-predotvratila-ugon-rossiyskikh-samoletov-ukrainskoy-razvedkoy-1123946354.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_75:0:1024:712_1920x0_80_0_0_a3a16246e04b8c462074fe97f6758146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, украина
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге

Политолог Никифоров: ВСУ имитируют контрнаступление ради картинки для западных кураторов

14:12 25.07.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО "Град". Фото AFP
Украинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается контратаковать на южном направлении, но это – имитация активности ради картинки для западных кураторов, считает политолог Андрей Никифоров.
"ВСУ предпринимают попытки, то там, то сям бросают в плохо подготовленные атаки какие-то свои части, терпят тяжелые поражения и с большими потерями отступают. Это имитация активности. Либо это требование западных кураторов Киева, либо попытка доказать им, что западное оружие поставляется Украине не зря", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Уничтоженный танк ВСУ на позиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:16
Состоится ли контрнаступление ВСУ на юге – военный эксперт
По словам Никифорова, киевский режим "воюет" в основном в телевизионных эфирах, выдавая отснятую им картинку какого-то продвижения войск за "грандиозное наступление и взятие городов и сел".
Эта картина, по мнению политолога, нужна и западным кураторам Украины, которым нужно как-то оправдываться перед собственными избирателями за огромные вложения в обанкротившийся киевский режим.
"Если бы западному обывателю рассказывали, на что на самом деле тратятся его же средства, этот западный обыватель уже бы вышел из состояния покоя, и мы бы видели серию свержений правительств. Процесс этот фактически начался, но пока он не набрал той потенциальной скорости, которая, судя по всему, ожидается уже этой зимой", – добавил Никифоров.
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
09:14
ФСБ предотвратила угон российских самолетов украинской разведкой
Ранее в интервью британской газете The Times министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о приказе президента Владимира Зеленского "освободить" утраченные территории на юге страны. Для этой цели, по словам главы оборонного ведомства, Киев аккумулирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на днях украинские войска предприняли попытку контрнаступления на регион, но она потерпела полный крах.
 
Радио "Спутник в Крыму"Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
16:05Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
15:42"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
15:35Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
15:27Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
15:20Землетрясение произошло в Краснодарском крае
15:04Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
14:42Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
14:36Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
14:12Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
13:55Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
13:41Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины
13:21Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
13:12В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
12:58Жителю Евпатории грозит тюрьма за гибель девушки в ДТП
12:49ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
12:39В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS
12:36При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
12:26COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
12:05В Крыму неуправляемая "Нива" врезалась в дерево: трое в больнице
Лента новостейМолния