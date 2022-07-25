https://crimea.ria.ru/20220725/ekspert-otsenil-perspektivy-kontrnastupleniya-vsu-na-yuge-1123949174.html
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
Украинская армия пытается контратаковать на южном направлении, но это – имитация активности ради картинки для западных кураторов, считает политолог Андрей... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T14:12
2022-07-25T14:12
2022-07-25T14:12
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается контратаковать на южном направлении, но это – имитация активности ради картинки для западных кураторов, считает политолог Андрей Никифоров."ВСУ предпринимают попытки, то там, то сям бросают в плохо подготовленные атаки какие-то свои части, терпят тяжелые поражения и с большими потерями отступают. Это имитация активности. Либо это требование западных кураторов Киева, либо попытка доказать им, что западное оружие поставляется Украине не зря", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Никифорова, киевский режим "воюет" в основном в телевизионных эфирах, выдавая отснятую им картинку какого-то продвижения войск за "грандиозное наступление и взятие городов и сел".Эта картина, по мнению политолога, нужна и западным кураторам Украины, которым нужно как-то оправдываться перед собственными избирателями за огромные вложения в обанкротившийся киевский режим.Ранее в интервью британской газете The Times министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о приказе президента Владимира Зеленского "освободить" утраченные территории на юге страны. Для этой цели, по словам главы оборонного ведомства, Киев аккумулирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на днях украинские войска предприняли попытку контрнаступления на регион, но она потерпела полный крах.
https://crimea.ria.ru/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html
https://crimea.ria.ru/20220725/fsb-predotvratila-ugon-rossiyskikh-samoletov-ukrainskoy-razvedkoy-1123946354.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина
Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
Политолог Никифоров: ВСУ имитируют контрнаступление ради картинки для западных кураторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается контратаковать на южном направлении, но это – имитация активности ради картинки для западных кураторов, считает политолог Андрей Никифоров.
"ВСУ предпринимают попытки, то там, то сям бросают в плохо подготовленные атаки какие-то свои части, терпят тяжелые поражения и с большими потерями отступают. Это имитация активности. Либо это требование западных кураторов Киева, либо попытка доказать им, что западное оружие поставляется Украине не зря", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
По словам Никифорова, киевский режим "воюет" в основном в телевизионных эфирах, выдавая отснятую им картинку какого-то продвижения войск за "грандиозное наступление и взятие городов и сел".
Эта картина, по мнению политолога, нужна и западным кураторам Украины, которым нужно как-то оправдываться перед собственными избирателями за огромные вложения в обанкротившийся киевский режим.
"Если бы западному обывателю рассказывали, на что на самом деле тратятся его же средства, этот западный обыватель уже бы вышел из состояния покоя, и мы бы видели серию свержений правительств. Процесс этот фактически начался, но пока он не набрал той потенциальной скорости, которая, судя по всему, ожидается уже этой зимой", – добавил Никифоров.
Ранее в интервью британской газете The Times министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о приказе президента Владимира Зеленского "освободить" утраченные территории на юге страны. Для этой цели, по словам главы оборонного ведомства, Киев аккумулирует "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на днях украинские войска предприняли попытку контрнаступления на регион, но она потерпела полный крах.