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Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение
Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение
Сухое хранилище отходов ядерного топлива Запорожской АЭС расположено под открытым небом, "прилет" по нему грозит радиационным заражением, масштабы которого... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:02
2022-08-19T12:06
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Сухое хранилище отходов ядерного топлива Запорожской АЭС расположено под открытым небом, "прилет" по нему грозит радиационным заражением, масштабы которого прогнозировать трудно, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."По сути, сухое хранилище отходов ядерного топлива – это такие высокие бетонные бочки высотой с 2,5-этажный дом, в них заложены отработанные топливные элементы сборки, которые могут быть источником заражения и нуждаются в изоляции. Сами эти СХОЯТ – это открытая площадка, на которой эти громадные узкие бочки стоят под открытым небом. Всего таких бочек 174 и это очень много. В них в пределах четырех тысяч отработанных сборов. Естественно, если туда прилетит, заражение произойдет", - пояснил он в эфире телеканала "Россия 1".Масштабы радиационного загрязнения в таком случае будут зависеть от ряда факторов:Он также сообщил о семи ночных артиллерийских ударах ВСУ. На территорию атомной станции ракеты не попали, однако "прилеты" зафиксированы в районе тепловой электростанции, которая тоже важна с точки зрения энергетической безопасности.Ранее Рогов сообщил об усилении защиты Запорожской АЭС из-за возможной провокации Украины, которая может быть осуществлена 19 августа во время одесского визита генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию.О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС &gt;&gt;Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что из-за действий Украины на АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20220819/perekhvatit-vse-nerealno---rogov-ob-usilenii-zaschity-zaes-1124217454.html
https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-predlagayut-vvesti-rezhim-tishiny-vokrug-zaes-1124206193.html
https://crimea.ria.ru/20220818/zona-otchuzhdeniya-i-obvinenie-rf--mo-oboznachilo-tseli-provokatsii-na-zaes-1124207863.html
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение

Рогов объяснил, что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит "прилет" по объекту

12:02 19.08.2022 (обновлено: 12:06 19.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Сухое хранилище отходов ядерного топлива Запорожской АЭС расположено под открытым небом, "прилет" по нему грозит радиационным заражением, масштабы которого прогнозировать трудно, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"По сути, сухое хранилище отходов ядерного топлива – это такие высокие бетонные бочки высотой с 2,5-этажный дом, в них заложены отработанные топливные элементы сборки, которые могут быть источником заражения и нуждаются в изоляции. Сами эти СХОЯТ – это открытая площадка, на которой эти громадные узкие бочки стоят под открытым небом. Всего таких бочек 174 и это очень много. В них в пределах четырех тысяч отработанных сборов. Естественно, если туда прилетит, заражение произойдет", - пояснил он в эфире телеканала "Россия 1".
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
11:27
"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС
Масштабы радиационного загрязнения в таком случае будут зависеть от ряда факторов:
"В каких масштабах – в квадратных километрах, в десятках или сотнях – зависит от того, как попадет или какой интенсивности будет обстрел. Но сам факт, что один из управляемых снарядов упал в десяти метрах от хранилища, говорит о том, что они туда стреляли. Я напомню, это высокоточное западное оружие и просто так стрелять в одну сторону, а попасть в другую не получится. Также надо понимать, что для обстрела АЭС используют ракеты HIMARS и "Ураган". И те же осколки ракетных двигателей упали в 400 метрах – это тоже очень близко", - рассказал представитель администрации региона.
Он также сообщил о семи ночных артиллерийских ударах ВСУ. На территорию атомной станции ракеты не попали, однако "прилеты" зафиксированы в районе тепловой электростанции, которая тоже важна с точки зрения энергетической безопасности.
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 12:17Новая жизнь на освобожденных территориях
Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС
Ранее Рогов сообщил об усилении защиты Запорожской АЭС из-за возможной провокации Украины, которая может быть осуществлена 19 августа во время одесского визита генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию.
О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС >>
Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что из-за действий Украины на АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 13:56
Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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