Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение
Рогов объяснил, что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит "прилет" по объекту
12:02 19.08.2022 (обновлено: 12:06 19.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Сухое хранилище отходов ядерного топлива Запорожской АЭС расположено под открытым небом, "прилет" по нему грозит радиационным заражением, масштабы которого прогнозировать трудно, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"По сути, сухое хранилище отходов ядерного топлива – это такие высокие бетонные бочки высотой с 2,5-этажный дом, в них заложены отработанные топливные элементы сборки, которые могут быть источником заражения и нуждаются в изоляции. Сами эти СХОЯТ – это открытая площадка, на которой эти громадные узкие бочки стоят под открытым небом. Всего таких бочек 174 и это очень много. В них в пределах четырех тысяч отработанных сборов. Естественно, если туда прилетит, заражение произойдет", - пояснил он в эфире телеканала "Россия 1".
Масштабы радиационного загрязнения в таком случае будут зависеть от ряда факторов:
"В каких масштабах – в квадратных километрах, в десятках или сотнях – зависит от того, как попадет или какой интенсивности будет обстрел. Но сам факт, что один из управляемых снарядов упал в десяти метрах от хранилища, говорит о том, что они туда стреляли. Я напомню, это высокоточное западное оружие и просто так стрелять в одну сторону, а попасть в другую не получится. Также надо понимать, что для обстрела АЭС используют ракеты HIMARS и "Ураган". И те же осколки ракетных двигателей упали в 400 метрах – это тоже очень близко", - рассказал представитель администрации региона.
Он также сообщил о семи ночных артиллерийских ударах ВСУ. На территорию атомной станции ракеты не попали, однако "прилеты" зафиксированы в районе тепловой электростанции, которая тоже важна с точки зрения энергетической безопасности.
Ранее Рогов сообщил об усилении защиты Запорожской АЭС из-за возможной провокации Украины, которая может быть осуществлена 19 августа во время одесского визита генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию.
О подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС ранее сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что из-за действий Украины на АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и "Фукусиме". При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, "разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров".
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.