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Главные события и заявления дня: 18 августа

Главные события и заявления дня: 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Главные события и заявления дня: 18 августа

НАТО готова вмешаться в конфликт между Сербией и Косово. Украинок обязали встать на воинский учет с 1 октября. В правительствах Херсонской и Запорожской... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T22:01

2022-08-18T22:01

2022-08-18T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. НАТО готова вмешаться в конфликт между Сербией и Косово. Украинок обязали встать на воинский учет с 1 октября. В правительствах Херсонской и Запорожской областей новые управленцы из РФ. В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций на ЗАЭС. В России программа сельской ипотеки стала бессрочной.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.НАТО готово вмешаться в конфликт между Сербией и КосовоАльянс вмешается в конфликт между Белградом и Приштиной, если стабильность в регионе окажется под угрозой. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.Он призвал стороны "проявлять сдержанность и избегать насилия" и дал понять, что международные силы, действующие под эгидой НАТО в Косово (Kosovo Force) для обеспечения стабильности не останутся в стороне.Украинок обязали встать на воинский учет с 1 октябряЖенщины на Украине будут обязаны встать на воинский учет. Об этом заявил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, его цитируют украинские СМИ.Он также уточнил, кого это требование касаться не будет.В правительствах Херсонской и Запорожской областей новые управленцы из РФНовые управленцы из России назначены на должности в администрацию Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.В частности, названы новые люди, назначенные на должности первого замглавы администрации по безопасности, зампредседателя правительства – министра промышленности, а также министра финансов.На постах заместителя председателя Совмина ВГА Запорожской области по инфраструктурному развитию и заместителя министра труда и социальной политики ВГА в правительстве Запорожской области также новые люди из РФ.В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций на ЗАЭСКиев планирует совершить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша 19 августа и в создании техногенной катастрофы Россию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, к этой дате подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ намерены завершить сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС.Сейчас для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, параллельно организовывая тренировки подразделений 44-й артиллерийской бригады, 108-й бригады территориальной обороны, а также дислоцированных здесь воинских частей.В России программа сельской ипотеки стала бессрочнойПремьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготных ипотечных кредитов для строительства или покупки жилья в сельской местности в России стала бессрочной. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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