https://crimea.ria.ru/20220818/programma-selskoy-ipoteki-v-rf-stala-bessrochnoy-1124212131.html

Программа сельской ипотеки в РФ стала бессрочной

Программа сельской ипотеки в РФ стала бессрочной - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Программа сельской ипотеки в РФ стала бессрочной

Программа льготных ипотечных кредитов для строительства или покупки жилья в сельской местности стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T18:10

2022-08-18T18:10

2022-08-18T18:10

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Программа льготных ипотечных кредитов для строительства или покупки жилья в сельской местности стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.Программа "Сельская ипотека" заработала с 2020 года. С момента старта программы уже выдано более 97 тысяч кредитов на сумму 187 млрд рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн квадратных метров жилья.Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество