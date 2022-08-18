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Программа сельской ипотеки в РФ стала бессрочной
Программа сельской ипотеки в РФ стала бессрочной - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Программа сельской ипотеки в РФ стала бессрочной
Программа льготных ипотечных кредитов для строительства или покупки жилья в сельской местности стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T18:10
2022-08-18T18:10
2022-08-18T18:10
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Программа льготных ипотечных кредитов для строительства или покупки жилья в сельской местности стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.Программа "Сельская ипотека" заработала с 2020 года. С момента старта программы уже выдано более 97 тысяч кредитов на сумму 187 млрд рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн квадратных метров жилья.Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество
Программа сельской ипотеки в РФ стала бессрочной
Мишустин: программа льготной сельской ипотеки стала бессрочной
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Программа льготных ипотечных кредитов для строительства или покупки жилья в сельской местности стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.
"Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена такого ограничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых еще большему числу сельских жителей", – говорится в сообщении.
Программа "Сельская ипотека" заработала с 2020 года. С момента старта программы уже выдано более 97 тысяч кредитов на сумму 187 млрд рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн квадратных метров жилья.
Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.