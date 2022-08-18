https://crimea.ria.ru/20220818/nato-gotov-vmeshatsya-v-konflikt-mezhdu-serbiey-i-kosovo-1124211920.html

НАТО готов вмешаться в конфликт между Сербией и Косово

НАТО готов вмешаться в конфликт между Сербией и Косово - РИА Новости Крым, 18.08.2022

НАТО готов вмешаться в конфликт между Сербией и Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Альянса вмешаться в конфликт между Белградом и Приштиной, если стабильность окажется под угрозой... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T17:45

2022-08-18T17:45

2022-08-18T17:45

нато

политика

йенс столтенберг

обострение в косово

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Альянса вмешаться в конфликт между Белградом и Приштиной, если стабильность окажется под угрозой. Соответствующее заявление цитирует Der Spiegel, сообщает "ИноСМИ".Отношения между сербскими и косовскими властями накалилась вновь две недели назад. По словам Столтенберга, ответственность за предотвращение очередной эскалации лежит в первую очередь на Белграде и Приштине.Он призвал стороны "проявлять сдержанность и избегать насилия" и дал понять, что КФОР – (Kosovo Force – международные силы, действующие под эгидой НАТО с 1999 года для обеспечения стабильности в Косово) не останутся в стороне.Напряженность в отношениях между Сербией и самопровозглашенной Республикой Косово обострилась вновь в конце июля. Причиной стало намерение Косово отказаться признавать сербские документы, удостоверяющие личность, на границе с Сербией.Под давлением ЕС и США Приштина пообещала отсрочить применение указа на месяц.Республика Косово является частью Сербии, согласно конституции страны и входит в нее как автономный край Косово и Метохия. Почти вся территория населена албанским населением.С конца 1980-х косовские албанцы требовали расширить автономию края. В 1990-е была создана "Освободительная армия Косово" (ОАК), объявившая о начале вооруженной борьбы за независимость. В 1998-м начались нападения боевиков ОАК на сербскую полицию. Для пресечения терактов Белград ввел в регион сначала полицейское подкрепление, а потом регулярные войска. По сути, началась гражданская война. В январе 1999 резонанс вызвало сообщение о казни сербской полицией десятков мирных албанцев. В последствии выяснилось, что инцидент оказался фальсификацией, однако страны Альянса успели обвинить Белград в геноциде, пригрозив начать военную операцию. ООН, ЕС, ОБСЕ и Контактная группа с участием РФ, наоборот, искали выход из сложившейся ситуации.В марте 1999 на переговорах в Париже от сербской стороны потребовали подписать британо-американский документ, гарантирующий Косово широкую автономию и требующий вывод сербских войск с территории, фактически были поставлены условия передать край под контроль НАТО. В числе требований также было обеспечение свободного доступа и перемещения вооруженных военных НАТО по Сербии и Черногории. Югославия восприняла это как покушение на суверенитет, отказавшись подписывать документ. Ответом на это решение стал удар НАТО по позициям Югославской народной армии и объектам сербской инфраструктуры, после чего сербские силы отступили. События привели к развалу Югославии. В МИД РФ этот шаг называли "актом агрессии против суверенного государства", заморозив отношения с НАТО.Ранее эксперт оценил перспективы развития отношений между Сербией и Белградом и высказал мнение относительно позиции и возможностях России в этом конфликте.

https://crimea.ria.ru/20220816/chto-budet-esli-nato-napadet-na-krym-v-kitae-sprognozirovali-otvet-rf-1124179338.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, политика, йенс столтенберг, обострение в косово