https://crimea.ria.ru/20220731/sireny-i-barrikady-chto-proiskhodit-v-kosovo-1124018623.html

Сирены и баррикады: что происходит в Косово

Сирены и баррикады: что происходит в Косово - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Сирены и баррикады: что происходит в Косово

В воскресенье в Косово полиция закрыла два КПП, сербы блокируют трассы баррикадами, заблокирован административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T21:52

2022-07-31T21:52

2022-07-31T22:12

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Косово полиция закрыла два КПП, сербы блокируют трассы баррикадами, заблокирован административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на портал "Вечерне новости" пишет РИА Новости.Ситуация обострилась, поскольку правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что полиция Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Глава государства призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".Сначала вечером 31 июля в северной части города Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады на дорогах, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. По информации СМИ, около 200 албанцев собрались в южной части города у моста, ведущего на северную сторону. Также распространяется информация о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края.Позже стало известно о блокировке КПП "Брняк".По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции Косово находятся бойцы подразделения быстрого реагирования с оружием, в касках и бронежилетах.В министерстве обороны Сербии заявили, что столкновений между армией Сербии и так называемой косовской полицией не было. В ведомстве также опровергли данные о вводе военных на территорию Косово и Метохии.Кроме того, полиция самопровозглашенной республики Косово закрыла на севере края два административных пункта перехода в центральную Сербию из-за блокады трасс местными сербами."Полиция Косово закрыла границу (административную линию – ред.) для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода "Брняк" и "Ярине" из-за блокады трасс по направлению к КПП. Оповещаем граждан, чтобы для перехода использовали другие КПП", - указало ведомство в Twitter.В российском МИД призвали Приштину и "стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово".Она отметила, что такое развитие событий - "еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза"."Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников", - заключила Захарова.Косовоалбанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Этому предшествовало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии, что в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://crimea.ria.ru/20220529/putin-obsudil-s-vuchichem-ukrainu-i-kosovo-1123375586.html

https://crimea.ria.ru/20220730/politolog-otsenil-perspektivy-tretey-partii-v-ssha-1123998564.html

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в мире, происшествия