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Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет
Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет
Военнообязанные гражданки Украины должны встать на воинский учет с 1 октября. Об этом со ссылкой на члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федора... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T13:10
2022-08-18T13:10
украина
всу (вооруженные силы украины)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Военнообязанные гражданки Украины должны встать на воинский учет с 1 октября. Об этом со ссылкой на члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского сообщают украинские СМИ.Вместе с тем он уточнил, что в отношении не вставших на учет украинок какие-либо жесткие санкции применять не будут."Военнообязанные женщины должны будут встать на воинский учет с 1 октября. Речь идет о гражданках Украины, чьи специальности попадают под перечень военнообязанных. К женщинам, не вставшим на учет, жесткие санкции сразу применяться не будут", - говорится в сообщении агентства.Ранее в генштабе украинских войск заявляли, что женщин будут ставить на воинский учет только с их согласия.
https://crimea.ria.ru/20220719/mobilizatsiya-ne-imeet-pola-kiev-gotovitsya-k-prizyvu-zhenschin-v-vsu-1123895817.html
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире
Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет

Военнообязанные гражданки Украины должны с 1 октября встать на воинский учет

13:10 18.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Военнообязанные гражданки Украины должны встать на воинский учет с 1 октября. Об этом со ссылкой на члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского сообщают украинские СМИ.
Вместе с тем он уточнил, что в отношении не вставших на учет украинок какие-либо жесткие санкции применять не будут.
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"Военнообязанные женщины должны будут встать на воинский учет с 1 октября. Речь идет о гражданках Украины, чьи специальности попадают под перечень военнообязанных. К женщинам, не вставшим на учет, жесткие санкции сразу применяться не будут", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в генштабе украинских войск заявляли, что женщин будут ставить на воинский учет только с их согласия.
 
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