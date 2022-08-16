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Главные события и заявления дня: 16 августа

Главные события и заявления дня: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Главные события и заявления дня: 16 августа

На севере Крыма взорвался склад с боеприпасами. Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в Курской области. Пять человек погибли в ДТП на Кубани. Чем ответит Россия... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T22:01

2022-08-16T22:01

2022-08-16T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. На севере Крыма взорвался склад с боеприпасами. Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в Курской области. Пять человек погибли в ДТП на Кубани. Чем ответит Россия в случае нападения на Крым. Британский самолет-разведчик хочет пролететь над Россией. Отечественный рынок недвижимости штормит. О главных событиях и комментариях дня – в подборке РИА Новости Крым.На севере Крыма взорвался склад с боеприпасамиУтром во вторник в воинской части близ села Майское Джанкойского района произошла детонация боеприпасов.Два человека получили ранения, один из них госпитализирован. Также был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.По информации Минобороны РФ, причиной детонации боеприпасов стала диверсия.На территории района объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Жителей близлежащих сел временно разместили в школах в других населенных пунктах республики. Всего эвакуировано более 3 тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП.Украинские диверсанты подорвали ЛЭП в Курской области4, 9 и 12 августа украинские диверсанты совершили подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач, идущих от Курской АЭС. По этим ЛЭП осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны.Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Сотрудники ФСБ совместно с МВД России ведут розыск преступников и их возможных сообщников. Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.В Росэнергоатоме заявили, что в настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 2 и 3. Нарушений технологического процесса функционирования станции не зафиксировано, радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится в допустимых пределах.Пять человек погибли в ДТП на КубаниПять человек погибли и двое пострадали после столкновения "Лады Приоры" и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае. Авария произошла рано утром на автодороге Курганинск – Армавир.По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Погибли водитель и четверо пассажиров "Лады".Чем ответит Россия в случае нападения на КрымВ случае военной агрессии НАТО против Крыма Россия нанесет ракетный удар по Лондону. Такое мнение выразил обозреватель китайского портала Sina.Отмечается, что затягивание конфликта на Украине выгодно коллективному Западу, поскольку таким образом США и его сателлиты решают собственные внутренние проблемы и зарабатывают на продаже оружия и технологий.Автор также отмечает готовность президента РФ Владимира Путина "драться с Западом до конца", поскольку одна из целей России – разрушение западного гегемонистского порядка.Британский самолет-разведчик хочет пролететь над РоссиейБританцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. Минобороны РФ оценило это как сознательную провокацию.В ведомстве обозначили, что воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства РФ.Отечественный рынок недвижимости штормитЭксперты наблюдают кардинальные изменения на рынке недвижимости, но затрудняются спрогнозировать ценовую динамику предстоящей осенью. Такое мнение высказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям, риелтор Надежда Буйлова.По ее словам специалиста, на рынке недвижимости происходят быстрые и кардинальные перемены, например, востребованность среди инвесторов жилья класса бизнес и эконом, и полное отсутствие интереса к комфорту и комфорту-плюс. Также Буйлова отмечает изменения в позиции застройщиков: многие упрощают условия и разрабатывают максимально привлекательные предложения, чтобы привлечь покупателей.Однако что будет с ценами на недвижимость этой осенью, эксперты сказать затрудняются. Оптимисты уверены, что будет осенний спрос на недвижимость и небольшой рост цен в пределах 10%, пессимисты считают, что спроса не будет, и прогнозируют падение цен на вторичном рынке на 10-15%.

https://crimea.ria.ru/20220816/video-s-mesta-chp-v-krymu-vzryvy-v-dzhankoe-1124181834.html

https://crimea.ria.ru/20220816/kak-eto-bylo-ochevidtsy-rasskazali-o-chp-na-sklade-v-dzhankoyskom-rayone-1124185377.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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