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В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС
В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС - РИА Новости Крым, 16.08.2022
В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС
В настоящее время на Курской атомной электростанции в работе находятся энергоблоки №№ 2 и 3, нарушений технологического процесса функционирования АЭС не... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T17:40
2022-08-16T17:40
2022-08-16T17:40
курская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В настоящее время на Курской атомной электростанции в работе находятся энергоблоки №№ 2 и 3, нарушений технологического процесса функционирования АЭС не зафиксировано. Об этом говорится в заявлении Росэнергоатома.Ранее в ФСБ России заявили, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает электроэнергией объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения.Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ России. Данные действия диверсантов привели к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС", указали в ведомстве.На энергоблоке № 4 с мая этого года выполняется плановый ремонт, а энергоблок №1 с декабря прошлого года находится в режиме эксплуатации без генерации, уточнили в Росэнергоатоме.Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, добавили в пресс-службе.
https://crimea.ria.ru/20220816/fsb-ukrainskie-diversanty-podorvali-opory-lep-ot-kurskoy-aes-1124184397.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, всу (вооруженные силы украины)
В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС
Росэнергоатом: нарушений технологического процесса работы Курской АЭС не зафиксировано
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В настоящее время на Курской атомной электростанции в работе находятся энергоблоки №№ 2 и 3, нарушений технологического процесса функционирования АЭС не зафиксировано. Об этом говорится в заявлении Росэнергоатома.
Ранее в ФСБ России заявили, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает электроэнергией объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения.
Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ России. Данные действия диверсантов привели к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС", указали в ведомстве.
"В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №№ 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику. С 4 по 12 августа 2022 года происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС. Нарушений технологического процесса функционирования АЭС не зафиксировано", – говорится в сообщении.
На энергоблоке № 4 с мая этого года выполняется плановый ремонт, а энергоблок №1 с декабря прошлого года находится в режиме эксплуатации без генерации, уточнили в Росэнергоатоме.
Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, добавили в пресс-службе.