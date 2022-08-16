https://crimea.ria.ru/20220816/v-rosenergoatome-sdelali-zayavlenie-o-rabote-kurskoy-aes-1124187580.html

В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС

В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС - РИА Новости Крым, 16.08.2022

В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС

В настоящее время на Курской атомной электростанции в работе находятся энергоблоки №№ 2 и 3, нарушений технологического процесса функционирования АЭС не... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T17:40

2022-08-16T17:40

2022-08-16T17:40

курская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В настоящее время на Курской атомной электростанции в работе находятся энергоблоки №№ 2 и 3, нарушений технологического процесса функционирования АЭС не зафиксировано. Об этом говорится в заявлении Росэнергоатома.Ранее в ФСБ России заявили, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает электроэнергией объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения.Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, что привело к нарушению технологического процесса функционирования АЭС. Об этом говорится в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ России. Данные действия диверсантов привели к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС", указали в ведомстве.На энергоблоке № 4 с мая этого года выполняется плановый ремонт, а энергоблок №1 с декабря прошлого года находится в режиме эксплуатации без генерации, уточнили в Росэнергоатоме.Радиационный фон на атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, добавили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20220816/fsb-ukrainskie-diversanty-podorvali-opory-lep-ot-kurskoy-aes-1124184397.html

курская область

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курская область, всу (вооруженные силы украины)