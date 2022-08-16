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Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани

Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани

Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T08:59

2022-08-16T08:59

2022-08-16T08:59

кубань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", информируют в пресс-службе.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

кубань

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия