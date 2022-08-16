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Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани
Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани
Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T08:59
2022-08-16T08:59
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", информируют в пресс-службе.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
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кубань, происшествия
Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП на Кубани

Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием "Газели" на Кубани

08:59 16.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и двое пострадали после столкновения легковушки и "Газели" на автодороге в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Шестнадцатого августа около 05.25 на автодороге Курганинск - Армавир (2 километра от Курганинска в сторону Армавира) произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и "Газель", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, также пострадали водитель и пассажир автомобиля "Газель", информируют в пресс-службе.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
КубаньПроисшествия
 
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