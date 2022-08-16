https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-proizoshla-v-dzhankoyskom-rayone--smi-1124175725.html

Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе – СМИ

Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе – СМИ - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе – СМИ

Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе на севере Крыма, жителей близлежащего села эвакуируют. Об этом со ссылкой на администрацию Майского... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T09:00

2022-08-16T09:00

2022-08-16T09:21

происшествия

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе на севере Крыма, жителей близлежащего села эвакуируют. Об этом со ссылкой на администрацию Майского сельского поселения сообщает ТАСС.Ранее во вторник стало известно о крупном возгорании в районе села Майское. По предварительным данным, горит трансформатор, однако пока официальной информации о причинах происшествия нет. На место происшествия срочно выехал глава республики Сергей Аксенов.По данным Минэнерго РФ, отключения потребителей после возгорания на территории трансформаторной подстанции в Джанкойском районе Крыма нет. "Нарушения электроснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении ведомства.

https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html

джанкой

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2022

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происшествия, джанкой