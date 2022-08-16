https://crimea.ria.ru/20220816/britantsy-khotyat-proletet-na-samolete-razvedchike-nad-rossiey--otvet-mo-1124188339.html
Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО
Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО
Британцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. В Министерстве обороны России расценивают это как провокацию. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T18:31
2022-08-16T18:31
2022-08-16T18:31
политика
министерство обороны рф
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111401/65/1114016556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efe0b44f512bcd83b5a2005b6b069f82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Британцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. В Министерстве обороны России расценивают это как провокацию. Об этом сообщили во вторник в оборонном ведомстве.Кроме того, в ведомстве обозначили, что воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации."Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании", — предупредили в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20220816/chto-budet-esli-nato-napadet-na-krym-v-kitae-sprognozirovali-otvet-rf-1124179338.html
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111401/65/1114016556_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fb5b184f149b41d672ee3896da96c3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство обороны рф, великобритания
Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО
Британский самолет-разведчик намеревается пролететь над Россией — ответ Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Британцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. В Министерстве обороны России расценивают это как провокацию. Об этом сообщили во вторник в оборонном ведомстве.
"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, в ведомстве обозначили, что воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации.
"Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании", — предупредили в министерстве.