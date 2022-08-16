https://crimea.ria.ru/20220816/britantsy-khotyat-proletet-na-samolete-razvedchike-nad-rossiey--otvet-mo-1124188339.html

Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО

Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО

Британцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. В Министерстве обороны России расценивают это как провокацию. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T18:31

2022-08-16T18:31

2022-08-16T18:31

политика

министерство обороны рф

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Британцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. В Министерстве обороны России расценивают это как провокацию. Об этом сообщили во вторник в оборонном ведомстве.Кроме того, в ведомстве обозначили, что воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации."Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании", — предупредили в министерстве.

https://crimea.ria.ru/20220816/chto-budet-esli-nato-napadet-na-krym-v-kitae-sprognozirovali-otvet-rf-1124179338.html

великобритания

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2022

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политика, министерство обороны рф, великобритания