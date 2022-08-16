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Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО
Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО
Британцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. В Министерстве обороны России расценивают это как провокацию. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T18:31
2022-08-16T18:31
политика
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Британцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. В Министерстве обороны России расценивают это как провокацию. Об этом сообщили во вторник в оборонном ведомстве.Кроме того, в ведомстве обозначили, что воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации."Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании", — предупредили в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20220816/chto-budet-esli-nato-napadet-na-krym-v-kitae-sprognozirovali-otvet-rf-1124179338.html
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политика, министерство обороны рф, великобритания
Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО

Британский самолет-разведчик намеревается пролететь над Россией — ответ Минобороны

18:31 16.08.2022
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Британцы подали заявку на перелет своего самолета-разведчика над территорией Российской Федерации. В Министерстве обороны России расценивают это как провокацию. Об этом сообщили во вторник в оборонном ведомстве.
"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, в ведомстве обозначили, что воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации.
"Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании", — предупредили в министерстве.
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