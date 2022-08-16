https://crimea.ria.ru/20220816/chto-budet-esli-nato-napadet-na-krym-v-kitae-sprognozirovali-otvet-rf-1124179338.html

Что будет, если НАТО нападет на Крым: в Китае спрогнозировали ответ РФ

Что будет, если НАТО нападет на Крым: в Китае спрогнозировали ответ РФ - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Что будет, если НАТО нападет на Крым: в Китае спрогнозировали ответ РФ

В случае военной агрессии НАТО против Крыма Россия нанесет ракетный удар по Лондону. Такое мнение выразил обозреватель китайского портала Sina. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T11:42

2022-08-16T11:42

2022-08-16T11:44

специальная военная операция рф на украине

крым

безопасность республики крым и севастополя

китай

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В случае военной агрессии НАТО против Крыма Россия нанесет ракетный удар по Лондону. Такое мнение выразил обозреватель китайского портала Sina.Отмечается, что затягивание конфликта на Украине выгодно коллективному Западу, поскольку таким образом США и его сателлиты решают собственные внутренние проблемы и зарабатывают на продаже оружия и технологий."Запад не останавливает российско-украинский конфликт. Напротив, он хочет расширить зону боевых действий, чтобы использовать эту возможность для продвижения глобализации НАТО. Запад хочет видеть мир полным конфликтов, трений и противоречий. Только когда мир станет более хаотичным, западные страны смогут ловить рыбу в мутной воде и получать прибыль. Иначе кому они будут продавать западное оружие, энергоносители и технологическую продукцию?" - задается вопросом автор материала.Автор также отмечает готовность президента РФ Владимира Путина "драться с Западом до конца", поскольку одна из целей России – разрушение западного гегемонистского порядка.Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников. По словам президента, нынешняя глобалистская модель мира обречена, а новый многополярный мир, построенный на принципах справедливости, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220814/vostochnoevropeyskie-strany-nato-prosyat-u-ssha-voennoy-pomoschi-1124159374.html

https://crimea.ria.ru/20220816/rossiya-prodolzhit-obespechivat-svoi-natsionalnye-interesny--putin-1124178597.html

https://crimea.ria.ru/20220719/nato-moglo-razvyazat-voynu-s-rossiey-za-krym--lider-irana-1123901914.html

крым

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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