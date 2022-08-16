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Рынок недвижимости штормит – эксперт объяснила ситуацию - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Рынок недвижимости штормит – эксперт объяснила ситуацию
Рынок недвижимости штормит – эксперт объяснила ситуацию - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Рынок недвижимости штормит – эксперт объяснила ситуацию
Эксперты наблюдают кардинальные изменения на рынке недвижимости, но не могут однозначно предсказать, что будет со спросом на разные типы жилья. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T08:24
2022-08-16T08:43
радио "спутник в крыму"
мнения
общество
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эксперты наблюдают кардинальные изменения на рынке недвижимости, но не могут однозначно предсказать, что будет со спросом на разные типы жилья. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям, риелтор Надежда Буйлова.По словам специалиста, на рынке недвижимости происходят быстрые и кардинальные перемены. В пример она приводит востребованность среди инвесторов жилья класса бизнес и эконом, и полное отсутствие интереса к комфорту и комфорту-плюс."Комфорт и комфорт-плюс покупают, наверное, только от застройщиков, для перепродажи ее брать перестали, потому что нет смысла перепродавать, так как вторичку не купят люди в ипотеку - не так интересно, как от застройщика по льготной ипотеке", – рассуждает она.Также Буйлова отмечает изменения в позиции застройщиков: многие упрощают условия и разрабатывают максимально привлекательные предложения, чтобы привлечь покупателей."Что делают застройщики по всей России? Они привлекают клиентов, субсидируют и без того льготные ипотеки до 0,1%, то есть раздают жилье в беспроцентную рассрочку. Плюс, очень много компаний, которые стали работать без первоначального взноса, то есть ты можешь купить квартиру, не имея за душой ни гроша. Единственное, нужно понимать, что каждый месяц ты должен платить ипотечный взнос. Но первоначальной суммы в размере миллион-полтора ты иметь не должен, покупаешь квартиру просто, без денег", – констатирует риелтор.Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна &gt;&gt;Сумма ежемесячного платежа при этом составляет от 25 до 55 тысяч рублей, то есть чуть выше арендной ставки, поясняет эксперт."Люди сейчас думают, арендовать жилье или купить от застройщика, но опять же, купив у застройщика, ты покупаешь не готовое жилье – нужно ждать какое-то время, пока объект достроится, существуют какие-то риски, больше психологические: а вдруг не достроят, а деньги заморозятся. Мы работаем по эскроу-счетам с застройщиками, и вложенные деньги гарантировано вернутся, но инфляция съест определенный процент, и сумма будет совершенно другой", – продолжила Буйлова.В заключении специалист по недвижимости отметила сильные отличия рынка объявлений от рынка продаж. Указанная в объявлении стоимость может быть значительно снижена в ходе торгов, в том числе по рекомендации риелтора. Представить себе такую ситуацию еще год назад было невозможно, подытожила Буйлова.
https://crimea.ria.ru/20220802/na-gosuslugakh-poyavitsya-servis-dlya-sdelok-s-nedvizhimostyu-1124036502.html
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мнения, общество, экономика, российская федерация (россия, рф)
Рынок недвижимости штормит – эксперт объяснила ситуацию

Риелтор объяснила поведение игроков на рынке недвижимости в России

08:24 16.08.2022 (обновлено: 08:43 16.08.2022)
 
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© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Эксперты наблюдают кардинальные изменения на рынке недвижимости, но не могут однозначно предсказать, что будет со спросом на разные типы жилья. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям, риелтор Надежда Буйлова.
"Оптимисты уверены, что будет осенний спрос на недвижимость и небольшой рост цен в пределах 10%. Пессимисты считают, что спроса не будет в связи с экономической ситуацией в стране и будет падение цен на вторичном рынке на 10-15%, а на первичке будет стагнация цен. Реалисты говорят: "поживем – увидим", как оно будет на самом деле", – считает Буйлова.
По словам специалиста, на рынке недвижимости происходят быстрые и кардинальные перемены. В пример она приводит востребованность среди инвесторов жилья класса бизнес и эконом, и полное отсутствие интереса к комфорту и комфорту-плюс.
"Комфорт и комфорт-плюс покупают, наверное, только от застройщиков, для перепродажи ее брать перестали, потому что нет смысла перепродавать, так как вторичку не купят люди в ипотеку - не так интересно, как от застройщика по льготной ипотеке", – рассуждает она.
Также Буйлова отмечает изменения в позиции застройщиков: многие упрощают условия и разрабатывают максимально привлекательные предложения, чтобы привлечь покупателей.
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"Что делают застройщики по всей России? Они привлекают клиентов, субсидируют и без того льготные ипотеки до 0,1%, то есть раздают жилье в беспроцентную рассрочку. Плюс, очень много компаний, которые стали работать без первоначального взноса, то есть ты можешь купить квартиру, не имея за душой ни гроша. Единственное, нужно понимать, что каждый месяц ты должен платить ипотечный взнос. Но первоначальной суммы в размере миллион-полтора ты иметь не должен, покупаешь квартиру просто, без денег", – констатирует риелтор.
Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна >>
Сумма ежемесячного платежа при этом составляет от 25 до 55 тысяч рублей, то есть чуть выше арендной ставки, поясняет эксперт.
"Люди сейчас думают, арендовать жилье или купить от застройщика, но опять же, купив у застройщика, ты покупаешь не готовое жилье – нужно ждать какое-то время, пока объект достроится, существуют какие-то риски, больше психологические: а вдруг не достроят, а деньги заморозятся. Мы работаем по эскроу-счетам с застройщиками, и вложенные деньги гарантировано вернутся, но инфляция съест определенный процент, и сумма будет совершенно другой", – продолжила Буйлова.
В заключении специалист по недвижимости отметила сильные отличия рынка объявлений от рынка продаж. Указанная в объявлении стоимость может быть значительно снижена в ходе торгов, в том числе по рекомендации риелтора. Представить себе такую ситуацию еще год назад было невозможно, подытожила Буйлова.
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