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Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна
Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна
Современные жилые комплексы учитывают множество потребностей собственников квартир, дополнительные опции застройщики предусматривают еще на этапе... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-21T07:39
2022-07-20T18:28
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Современные жилые комплексы учитывают множество потребностей собственников квартир, дополнительные опции застройщики предусматривают еще на этапе проектирования. Главные тренды этой сферы перечислил директор по маркетингу и продажам строительной компании Артем Дубровский.По словам эксперта, выбирая квартиру на первичном рынке, теперь следует обращать внимание на высокие технологии - это делает недвижимость не только более комфортной, но и более ликвидной: такое жилье не только приятно купить, но и проще продать, если это понадобится в будущем."Например, мы на этой неделе запускаем релиз мобильного приложения для жильцов. Первая версия уже позволяет управлять видеонаблюдением, получать доступы в различные сегменты жилых комплексов - паркинг, подъезд, контролировать свои расходы по коммунальным услугам. Параллельно тестирует технологии, которые позволяют открывать дверь в подъезд без ключей - человек подходит и дверь открывается благодаря распознаванию лица. Это все облегчает жизнь людей. Или, например, заезд в паркинг: камера считывает номер авто и если он есть в базе, шлагбаум открывается автоматически", - перечисляет девелопер.Кроме того, современный подход к жилой застройке предусматривает наличие всей инфраструктуры внутри каждого комплекса. На это теперь также стоит обращать внимание:Еще одна новинка для Крыма - доверительное управление. Это понятие особенно актуально для курортных регионов и уже давно известно за рубежом."Застройщик может создавать управляющую компанию, которая специализируется на системной сдаче в аренду объектов недвижимости клиента. Люди, которые приобретают квартиру для отдыха, отдыхают в лучшем случае месяц в году. Во время простоя такие квартиры можно сдавать в аренду. Это выгодно. Управляющая компания полностью берет на себя весь цикл: подготавливает недвижимость, ищет арендатора, после того, как арендаторы съедут, контролируют, чтобы на объекте все было хорошо, проводит уборку, химчистку и так далее", - знакомит гость эфира с еще одним трендом и советует не пренебрегать такой возможностью, если ее предлагает ваш жилой комплекс.Ранее специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова объяснила, опасно ли участвовать в долевом строительстве в условиях санкций: задержки сдачи в эксплуатацию жилых новостроек вероятны, однако массово стройки не остановятся, считает эксперт.
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общество
Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна

Эксперт объяснил новые тренды в строительстве современного жилья

07:39 21.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. День второй
Международный строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. День второй - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Современные жилые комплексы учитывают множество потребностей собственников квартир, дополнительные опции застройщики предусматривают еще на этапе проектирования. Главные тренды этой сферы перечислил директор по маркетингу и продажам строительной компании Артем Дубровский.
"Цифровизация захватила всю нашу жизнь, - констатирует Дубровский. - А в последнее время добралась и до недвижимости. Все направлено на улучшение качества жизни жителей в своих комплексах, благодаря новым технологиям", - объясняет он.
По словам эксперта, выбирая квартиру на первичном рынке, теперь следует обращать внимание на высокие технологии - это делает недвижимость не только более комфортной, но и более ликвидной: такое жилье не только приятно купить, но и проще продать, если это понадобится в будущем.
"Например, мы на этой неделе запускаем релиз мобильного приложения для жильцов. Первая версия уже позволяет управлять видеонаблюдением, получать доступы в различные сегменты жилых комплексов - паркинг, подъезд, контролировать свои расходы по коммунальным услугам. Параллельно тестирует технологии, которые позволяют открывать дверь в подъезд без ключей - человек подходит и дверь открывается благодаря распознаванию лица. Это все облегчает жизнь людей. Или, например, заезд в паркинг: камера считывает номер авто и если он есть в базе, шлагбаум открывается автоматически", - перечисляет девелопер.
Кроме того, современный подход к жилой застройке предусматривает наличие всей инфраструктуры внутри каждого комплекса. На это теперь также стоит обращать внимание:
"Раньше считалось, что в городе есть центр, где есть какие-то сервисы, а все остальное - это спальные районы. Сейчас от этого все отходят - в каждом новом жилом секторе должны быть все сервисы: магазины, бытовые услуги, медцентры, спортивные и игровые зоны и так далее. Кроме того, застройщики сейчас стараются соблюдать и другие тренды. Например, безбарьерная среда, где комфортно маломобильным группам населения - инвалидам, женщинам с колясками", - продолжает он.
Еще одна новинка для Крыма - доверительное управление. Это понятие особенно актуально для курортных регионов и уже давно известно за рубежом.
"Застройщик может создавать управляющую компанию, которая специализируется на системной сдаче в аренду объектов недвижимости клиента. Люди, которые приобретают квартиру для отдыха, отдыхают в лучшем случае месяц в году. Во время простоя такие квартиры можно сдавать в аренду. Это выгодно. Управляющая компания полностью берет на себя весь цикл: подготавливает недвижимость, ищет арендатора, после того, как арендаторы съедут, контролируют, чтобы на объекте все было хорошо, проводит уборку, химчистку и так далее", - знакомит гость эфира с еще одним трендом и советует не пренебрегать такой возможностью, если ее предлагает ваш жилой комплекс.
Ранее специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова объяснила, опасно ли участвовать в долевом строительстве в условиях санкций: задержки сдачи в эксплуатацию жилых новостроек вероятны, однако массово стройки не остановятся, считает эксперт.
 
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