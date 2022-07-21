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Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна

Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна

Современные жилые комплексы учитывают множество потребностей собственников квартир, дополнительные опции застройщики предусматривают еще на этапе... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-21T07:39

2022-07-21T07:39

2022-07-20T18:28

радио "спутник в крыму"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Современные жилые комплексы учитывают множество потребностей собственников квартир, дополнительные опции застройщики предусматривают еще на этапе проектирования. Главные тренды этой сферы перечислил директор по маркетингу и продажам строительной компании Артем Дубровский.По словам эксперта, выбирая квартиру на первичном рынке, теперь следует обращать внимание на высокие технологии - это делает недвижимость не только более комфортной, но и более ликвидной: такое жилье не только приятно купить, но и проще продать, если это понадобится в будущем."Например, мы на этой неделе запускаем релиз мобильного приложения для жильцов. Первая версия уже позволяет управлять видеонаблюдением, получать доступы в различные сегменты жилых комплексов - паркинг, подъезд, контролировать свои расходы по коммунальным услугам. Параллельно тестирует технологии, которые позволяют открывать дверь в подъезд без ключей - человек подходит и дверь открывается благодаря распознаванию лица. Это все облегчает жизнь людей. Или, например, заезд в паркинг: камера считывает номер авто и если он есть в базе, шлагбаум открывается автоматически", - перечисляет девелопер.Кроме того, современный подход к жилой застройке предусматривает наличие всей инфраструктуры внутри каждого комплекса. На это теперь также стоит обращать внимание:Еще одна новинка для Крыма - доверительное управление. Это понятие особенно актуально для курортных регионов и уже давно известно за рубежом."Застройщик может создавать управляющую компанию, которая специализируется на системной сдаче в аренду объектов недвижимости клиента. Люди, которые приобретают квартиру для отдыха, отдыхают в лучшем случае месяц в году. Во время простоя такие квартиры можно сдавать в аренду. Это выгодно. Управляющая компания полностью берет на себя весь цикл: подготавливает недвижимость, ищет арендатора, после того, как арендаторы съедут, контролируют, чтобы на объекте все было хорошо, проводит уборку, химчистку и так далее", - знакомит гость эфира с еще одним трендом и советует не пренебрегать такой возможностью, если ее предлагает ваш жилой комплекс.Ранее специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова объяснила, опасно ли участвовать в долевом строительстве в условиях санкций: задержки сдачи в эксплуатацию жилых новостроек вероятны, однако массово стройки не остановятся, считает эксперт.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество