https://crimea.ria.ru/20220815/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-avgusta-1124173376.html

Главные события и заявления дня: 15 августа

Главные события и заявления дня: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Главные события и заявления дня: 15 августа

Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС. В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт. Киев вновь угрожает ударить по... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T22:01

2022-08-15T22:01

2022-08-15T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС. В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт. Киев вновь угрожает ударить по Крымскому мосту. Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма. В Херсоне запустят в тестовом режиме 5 тысяч банковских карт. В регионах России начали возвращать масочный режим.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭСРоссия настоятельно призывает страны Запада оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, принудив их прекратить обстрелы станции. Об этом говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном в понедельник на официальном сайте МИД России.Станция подвергается атакам со стороны Украины с июля 2022 года. 15 августа ВСУ снова произвели массированный обстрел Энергодара, в районе ЗАЭС после этого прогремели взрывы. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов пояснил, почему станцию не останавливают."Выключить реактор - дело пяти-десяти секунд, но потом его надо выхолаживать, прогонять колоссальные объемы воды - миллионы кубометров. Это очень трудоемкий, энергоемкий процесс. Снижение до минимальных нагрузок - это да. Сейчас уже нагрузки снижены. Если остановить - потом просто так запустить невозможно. Это, считайте, как стоимость нового реактора. Миллиардные расходы", - сказал он.Попытка теракта в Волгоградской областиВ Волгоградской области предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на объекте нефтегазового комплекса. Об этом в понедельник сообщили в ЦОС ФСБ России.Диверсанты при задержании оказали сопротивление и были нейтрализованы. Ими оказались граждане РФ, входившие в состав праворадикальной группировки "Реструкт", а организовывали процесс двое россиян, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Украине в составе нацбатальонов "Ураган" и "Азов"*". На месте преступления изъяты мощное самодельное взрывное устройство и два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.Крымский мостРоссия ни при каких обстоятельствах не позволит разрушить Крымский мост, он строился с учетом рисков. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что представители Киева на саммите НАТО в июне провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста.Косачев также обозначил, что при попытке нанести удар по Крымскому мосту станет очевидным использование оружия, полученного Киевом от других государств, так как "собственного оружия, позволяющего осуществлять подобного рода диверсии, у Украины на настоящий момент нет".По мнению политолога Андрея Никифорова, к возможной атаке на Крымский мост нужно быть готовыми постоянно, тогда "этого точно не произойдет". Политолог также выразил уверенность, что у Украины "руки коротки" нанести удар по переходу через Керченский пролив.Комментарий Аксенов о "бегстве" туристовГлава Республики Крым Сергей Аксенов назвал фейком сообщения о якобы "массовом бегстве" туристов с полуострова и заверил, что безопасность региона "обеспечена на 99%".Он добавил, что по поручению президента России Минобороны "приняло исчерпывающие меры по обеспечению безопасности Крыма".Банковские карты в ХерсонеПять тысяч банковских карт запустят в оборот в Херсоне, продолжается открытие новых офисов российских банков с сетью терминалов, сообщил в понедельник врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев.Предприятиям и организациям поручено как можно скорее открыть счета в российских банках, чтобы обеспечить зарплаты бюджетникам, базовые социальные и пенсионные выплаты. Сейчас в регионе продолжается верификация пенсионеров, на сегодняшний день их зарегистрировано уже 145 тысяч.Также жители Херсонской области будут получать полисы ОМС российского образца. Уехавших из региона украинских врачей заменят российские специалисты.Возвращение масочного режима в регионах РФНа фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах России стали возвращать масочный режим. Пока это касается только Бурятии и Республик Алтай, где значительно ухудшилась эпидобстановка. Вместе с тем на федеральном уровне вводить ограничительные меры Роспотребнадзор пока не считает нужным.* Террористическая организация, запрещена в России

https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ataka-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-professora-yaderschika-1124170607.html

https://crimea.ria.ru/20220805/skolko-turistov-edet-po-krymskomu-mostu-i-naskolko-eto-bezopasno-1124076503.html

https://crimea.ria.ru/20220810/v-krymu-obyasnili-pochemu-poluostrov-zelenskomu-ne-po-zubam-1124127065.html

https://crimea.ria.ru/20220815/covid-19-krymu-i-sevastopole-pochti-400-zabolevshikh-1124164625.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, херсонская область, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, сергей аксенов, крымский мост