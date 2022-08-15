https://crimea.ria.ru/20220815/v-volgogradskoy-oblasti-predotvraschen-gotovivshiysya-kievom-terakt-1124170779.html

В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт

В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт

В Волгоградской области предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на объекте нефтегазового комплекса. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T16:42

2022-08-15T16:42

2022-08-15T16:43

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Волгоградской области предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на объекте нефтегазового комплекса. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Диверсанты при задержании оказали сопротивление и были нейтрализованы.На месте преступления изъяты мощное самодельное взрывное устройство и два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами."Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины 1988 года рождения, являющийся военнослужащим националистического батальона "Азов"*", - добавили в ведомстве.ФСБ во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по розыску их пособников на территории России.* Террористическая организация, запрещена в России

https://crimea.ria.ru/20220729/fsb-predotvratila-terakt-pravogo-sektora-v-lipetske-1123992454.html

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украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), происшествия, украина