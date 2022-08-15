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В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт
В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт
В Волгоградской области предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на объекте нефтегазового комплекса. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T16:42
2022-08-15T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Волгоградской области предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на объекте нефтегазового комплекса. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Диверсанты при задержании оказали сопротивление и были нейтрализованы.На месте преступления изъяты мощное самодельное взрывное устройство и два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами."Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины 1988 года рождения, являющийся военнослужащим националистического батальона "Азов"*", - добавили в ведомстве.ФСБ во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по розыску их пособников на территории России.* Террористическая организация, запрещена в России
https://crimea.ria.ru/20220729/fsb-predotvratila-terakt-pravogo-sektora-v-lipetske-1123992454.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), происшествия, украина
В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт

ФСБ в Волгоградской области предотвратила теракт, готовившийся Киевом

16:42 15.08.2022 (обновлено: 16:43 15.08.2022)
 
© ФСБ РФСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Волгоградской области предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на объекте нефтегазового комплекса. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Диверсанты при задержании оказали сопротивление и были нейтрализованы.
"Предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса. В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)", - говорится в сообщении.
На месте преступления изъяты мощное самодельное взрывное устройство и два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
"Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины 1988 года рождения, являющийся военнослужащим националистического батальона "Азов"*", - добавили в ведомстве.
ФСБ во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по розыску их пособников на территории России.
* Террористическая организация, запрещена в России
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