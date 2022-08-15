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Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма
Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал фейком сообщения о якобы "массовом бегстве" туристов с полуострова и заверил, что безопасность региона "обеспечена... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T13:32
2022-08-15T13:32
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал фейком сообщения о якобы "массовом бегстве" туристов с полуострова и заверил, что безопасность региона "обеспечена на 99%"."То, что из Крыма бегут, – полная ложь. Конечно, есть граждане РФ, которые едут (из Крыма) в силу опасений, фейковых информационных сообщений о том, что угрожают по Крымскому мосту ударить и так далее. Чувство опасения или тревоги, так или иначе, есть. Для некоторых это является ограничительным моментом в части поездки в Крым", – сказал руководитель региона в интервью телеканалу "Россия 24".Аксенов отметил, что по поручению президента России Минобороны "приняло исчерпывающие меры по обеспечению безопасности Крыма"."Конечно, стопроцентной гарантии никто дать не может, но на 99% предпринятые меры позволяют обеспечивать безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо. Точечные поползновения могут быть, против нас используются самые современные военные технологии, поэтому надо быть настороже", – добавил глава республики.В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220810/chto-proiskhodit-v-novofedorovke-1124129046.html
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма

Аксенов: сообщения о бегстве туристов из Крыма – полная ложь

13:32 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал фейком сообщения о якобы "массовом бегстве" туристов с полуострова и заверил, что безопасность региона "обеспечена на 99%".
"То, что из Крыма бегут, – полная ложь. Конечно, есть граждане РФ, которые едут (из Крыма) в силу опасений, фейковых информационных сообщений о том, что угрожают по Крымскому мосту ударить и так далее. Чувство опасения или тревоги, так или иначе, есть. Для некоторых это является ограничительным моментом в части поездки в Крым", – сказал руководитель региона в интервью телеканалу "Россия 24".
Аксенов отметил, что по поручению президента России Минобороны "приняло исчерпывающие меры по обеспечению безопасности Крыма".
"Конечно, стопроцентной гарантии никто дать не может, но на 99% предпринятые меры позволяют обеспечивать безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо. Точечные поползновения могут быть, против нас используются самые современные военные технологии, поэтому надо быть настороже", – добавил глава республики.
В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности.
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КрымСергей АксеновБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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