https://crimea.ria.ru/20220815/aksenov-prokommentiroval-soobscheniya-o-begstve-turistov-iz-kryma-1124167354.html

Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма

Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал фейком сообщения о якобы "массовом бегстве" туристов с полуострова и заверил, что безопасность региона "обеспечена... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T13:32

2022-08-15T13:32

2022-08-15T13:32

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал фейком сообщения о якобы "массовом бегстве" туристов с полуострова и заверил, что безопасность региона "обеспечена на 99%"."То, что из Крыма бегут, – полная ложь. Конечно, есть граждане РФ, которые едут (из Крыма) в силу опасений, фейковых информационных сообщений о том, что угрожают по Крымскому мосту ударить и так далее. Чувство опасения или тревоги, так или иначе, есть. Для некоторых это является ограничительным моментом в части поездки в Крым", – сказал руководитель региона в интервью телеканалу "Россия 24".Аксенов отметил, что по поручению президента России Минобороны "приняло исчерпывающие меры по обеспечению безопасности Крыма"."Конечно, стопроцентной гарантии никто дать не может, но на 99% предпринятые меры позволяют обеспечивать безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо. Точечные поползновения могут быть, против нас используются самые современные военные технологии, поэтому надо быть настороже", – добавил глава республики.В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220810/chto-proiskhodit-v-novofedorovke-1124129046.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя