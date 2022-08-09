https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124117324.html
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T20:13
2022-08-09T20:13
2022-08-09T20:13
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, ограничения распространяются на объекты минтранса, минздрава, минЖКХ, минэнерго, Госкомводхоза и другие. Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно. Глава Крыма подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
https://crimea.ria.ru/20220808/v-belgorodskoy-oblasti-prodlili-zheltyy-uroven-opasnosti-1124096538.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
В приграничных районах Крыма продлен желтый уровень террористической угрозы до 24 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кроме того, ограничения распространяются на объекты минтранса, минздрава, минЖКХ, минэнерго, Госкомводхоза и другие.
Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
Глава Крыма подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.