https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124117324.html

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности

В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T20:13

2022-08-09T20:13

2022-08-09T20:13

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, ограничения распространяются на объекты минтранса, минздрава, минЖКХ, минэнерго, Госкомводхоза и другие. Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно. Глава Крыма подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

https://crimea.ria.ru/20220808/v-belgorodskoy-oblasti-prodlili-zheltyy-uroven-opasnosti-1124096538.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя