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В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T20:13
2022-08-09T20:13
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, ограничения распространяются на объекты минтранса, минздрава, минЖКХ, минэнерго, Госкомводхоза и другие. Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно. Глава Крыма подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности

В приграничных районах Крыма продлен желтый уровень террористической угрозы до 24 августа

20:13 09.08.2022
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В приграничных районах и на инфраструктурных объектах Крыма до 24 августа продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кроме того, ограничения распространяются на объекты минтранса, минздрава, минЖКХ, минэнерго, Госкомводхоза и другие.
Особый режим подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.
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Вчера, 09:36
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Глава Крыма подчеркнул, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти. Силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
 
Сергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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