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Володин: ответственность за обстрелы ЗАЭС будет на Байдене и Зеленском - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Володин: ответственность за обстрелы ЗАЭС будет на Байдене и Зеленском
Володин: ответственность за обстрелы ЗАЭС будет на Байдене и Зеленском - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Володин: ответственность за обстрелы ЗАЭС будет на Байдене и Зеленском
Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T08:59
2022-08-12T09:01
запорожская область
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не предпринимающих никаких действий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее в четверг власти Запорожской области сообщили об очередном обстреле территории ЗАЭС. Сообщалось о пяти прилетах в районе комендатуры станции и стольких же в районе пожарной части.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220811/udarami-po-zaes-kievskiy-rezhim-riskuet-povtorit-chernobyl--vlasti-1124140924.html
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запорожская область, вячеслав володин
Володин: ответственность за обстрелы ЗАЭС будет на Байдене и Зеленском

Володин: ответственность за последствия обстрелов ЗАЭС будет на Байдене и Зеленском

08:59 12.08.2022 (обновлено: 09:01 12.08.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, ответственность за эти последствия будет лежать на США, киевском режиме и главах ЕС, не предпринимающих никаких действий, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы... Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы", - написал политик в Telegram-канале.
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:26
Ударами по ЗАЭС киевский режим рискует повторить Чернобыль – власти
Ранее в четверг власти Запорожской области сообщили об очередном обстреле территории ЗАЭС. Сообщалось о пяти прилетах в районе комендатуры станции и стольких же в районе пожарной части.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская областьВячеслав Володин
 
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