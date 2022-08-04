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Главные события и комментарии дня: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 4 августа
Главные события и комментарии дня: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Главные события и комментарии дня: 4 августа
РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T22:03
2022-08-04T22:16
главное за день
херсонская область
севастополь
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
ситуация на тайване
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня. ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке. В Донецке массированный обстрел: есть погибшие и раненые. Массовое ДТП произошло в Севастополе. Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма. Как будет проходить референдум в Херсонской области - подробности от властей. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. На этот период в районах, где проводятся активные учебные тренировки, действует ограничение для морских судов и самолетов. Маневры вокруг Тайваня стали ответом Китая на визит Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – Минобороны Подразделения трех бригад ВСУ понесли потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и формирования националистов в Запорожской области. Были уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах. Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые В результате массированного обстрела Донецка по последим данным погибли 8 человек, в том числе один ребенок, разбиты жилые дома, гражданская инфраструктура. Помимо этого, ВСУ обстреливали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Церемония прощания не началась из-за обстрела, всех присутствующих эвакуировали в убежища. Ранее президент России Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно. Массовое ДТП с погибшим и пострадавшими в Севастополе Массовое ДТП с участием более 10 автомобилей произошло на 13-м километре автодороги Севастополь-Инкерман. В результате аварии, по последним данным, произошло возгорание автомобиля "Фольксваген", погиб его водитель - 41-летний уроженец Краснодарского края. 7-летний мальчик и годовалая девочка получили незначительные травмы. Предварительно причиной массовой аварии стал отказ тормозов у "КамАЗа". СК возбудил уголовное дело.Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма Рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях позволили ученым сделать новые выводы о характере преступлений и их географии. Основную часть архивных документов представляют допросы солдат, имевшим отношение к массовым убийствам, а также показания пострадавших жителей. Помимо этого, рассекреченные новые архивы являются документальным подтверждением многих общеизвестных фактов, среди которых и расстрелы мирных жителей. Подготовка к референдуму в Херсонской области - что говорят властиУчаствовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и продолжают там жить и работать. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Местные власти продолжают подготовку к плебисциту. Конкретной даты пока не называют, главное – провести все организационные мероприятия, обеспечить безопасность и дать людям возможность спокойно сделать свой выбор.
https://crimea.ria.ru/20220804/amnesty-international-nazvali-vsu-ugrozoy-dlya-grazhdan-ukrainy-1124063481.html
https://crimea.ria.ru/20220804/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-v-zhutkom-dtp-v-sevastopole-1124067606.html
https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html
херсонская область
севастополь
донецкая народная республика (днр)
ситуация на тайване
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
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96
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60
главное за день, херсонская область, севастополь, донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, ситуация на тайване
Главные события и комментарии дня: 4 августа

Главные события и заявления четверга, 4 августа

22:03 04.08.2022 (обновлено: 22:16 04.08.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня. ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке. В Донецке массированный обстрел: есть погибшие и раненые. Массовое ДТП произошло в Севастополе. Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма. Как будет проходить референдум в Херсонской области - подробности от властей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня
Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. На этот период в районах, где проводятся активные учебные тренировки, действует ограничение для морских судов и самолетов.
Маневры вокруг Тайваня стали ответом Китая на визит Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – Минобороны
Подразделения трех бригад ВСУ понесли потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и формирования националистов в Запорожской области. Были уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах.
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:41
Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины
Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые
В результате массированного обстрела Донецка по последим данным погибли 8 человек, в том числе один ребенок, разбиты жилые дома, гражданская инфраструктура. Помимо этого, ВСУ обстреливали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Церемония прощания не началась из-за обстрела, всех присутствующих эвакуировали в убежища.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно.
Массовое ДТП с погибшим и пострадавшими в Севастополе
Массовое ДТП с участием более 10 автомобилей произошло на 13-м километре автодороги Севастополь-Инкерман. В результате аварии, по последним данным, произошло возгорание автомобиля "Фольксваген", погиб его водитель - 41-летний уроженец Краснодарского края. 7-летний мальчик и годовалая девочка получили незначительные травмы. Предварительно причиной массовой аварии стал отказ тормозов у "КамАЗа". СК возбудил уголовное дело.
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
17:50
Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе
Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма
Рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях позволили ученым сделать новые выводы о характере преступлений и их географии. Основную часть архивных документов представляют допросы солдат, имевшим отношение к массовым убийствам, а также показания пострадавших жителей. Помимо этого, рассекреченные новые архивы являются документальным подтверждением многих общеизвестных фактов, среди которых и расстрелы мирных жителей.
Подготовка к референдуму в Херсонской области - что говорят власти
Участвовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и продолжают там жить и работать. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Пусть примут решения те, кто находится здесь. Они имеют первоочередное право, потому что они остались здесь, - заявил он. – Те, кто не уехал, кто тоже боится прилетов, кого тоже запугивают по телефону и кто терпит неудобства, связанные с логистикой, доставкой продуктов, отсутствием возможности нормального отдыха по вечерам – эти люди имеют полное право решить, где им дальше быть. И далее будет так, как решит большинство".
Местные власти продолжают подготовку к плебисциту. Конкретной даты пока не называют, главное – провести все организационные мероприятия, обеспечить безопасность и дать людям возможность спокойно сделать свой выбор.
Магазин в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
14:52Новая жизнь на освобожденных территориях
Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо
 
Главное за деньХерсонская областьСевастопольДонецкая Народная Республика (ДНР)Специальная военная операция РФ на УкраинеСитуация на Тайване
 
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Заголовок открываемого материала
22:03Главные события и комментарии дня: 4 августа
21:23Какой продукт вызывает головную боль
20:45Почему в России растет число больных астмой – врач
20:24Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами
19:58Почему важно рассекречивать архивные документы времен Второй мировой
19:31В Литве "исчерпаны" возможности размещения беженцев с Украины — СМИ
19:22"Омикроны" и "кентавры": боятся ли крымчане новой волны ковида
19:08Поселок в Брянской области обстреляли "Точкой -У" со стороны Украины
18:51ВСУ атаковали ангары и сельхозтехнику в Запорожье – власти
18:36Что такое "токсичные" валюты и зачем нужна девалютизация
18:24Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома
18:07Среди пострадавших при атаке на Штаб ЧФ в Севастополе - две женщины
17:50Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе
17:24В Севастополе лекарства из аптеки обменивали на наркотики
17:09Банк России ускорит девалютизацию в стране
16:44На Запорожье предотвратили вывоз похищенной техники на 100 млн рублей
16:03О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперты
15:18В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года
15:14ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус
14:52Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо
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