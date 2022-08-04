https://crimea.ria.ru/20220804/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-4-avgusta-1124069377.html

Главные события и комментарии дня: 4 августа

Главные события и комментарии дня: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Главные события и комментарии дня: 4 августа

РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T22:03

2022-08-04T22:03

2022-08-04T22:16

главное за день

херсонская область

севастополь

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

ситуация на тайване

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня. ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке. В Донецке массированный обстрел: есть погибшие и раненые. Массовое ДТП произошло в Севастополе. Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма. Как будет проходить референдум в Херсонской области - подробности от властей. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. На этот период в районах, где проводятся активные учебные тренировки, действует ограничение для морских судов и самолетов. Маневры вокруг Тайваня стали ответом Китая на визит Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – Минобороны Подразделения трех бригад ВСУ понесли потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и формирования националистов в Запорожской области. Были уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах. Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые В результате массированного обстрела Донецка по последим данным погибли 8 человек, в том числе один ребенок, разбиты жилые дома, гражданская инфраструктура. Помимо этого, ВСУ обстреливали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Церемония прощания не началась из-за обстрела, всех присутствующих эвакуировали в убежища. Ранее президент России Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно. Массовое ДТП с погибшим и пострадавшими в Севастополе Массовое ДТП с участием более 10 автомобилей произошло на 13-м километре автодороги Севастополь-Инкерман. В результате аварии, по последним данным, произошло возгорание автомобиля "Фольксваген", погиб его водитель - 41-летний уроженец Краснодарского края. 7-летний мальчик и годовалая девочка получили незначительные травмы. Предварительно причиной массовой аварии стал отказ тормозов у "КамАЗа". СК возбудил уголовное дело.Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма Рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях позволили ученым сделать новые выводы о характере преступлений и их географии. Основную часть архивных документов представляют допросы солдат, имевшим отношение к массовым убийствам, а также показания пострадавших жителей. Помимо этого, рассекреченные новые архивы являются документальным подтверждением многих общеизвестных фактов, среди которых и расстрелы мирных жителей. Подготовка к референдуму в Херсонской области - что говорят властиУчаствовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и продолжают там жить и работать. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Местные власти продолжают подготовку к плебисциту. Конкретной даты пока не называют, главное – провести все организационные мероприятия, обеспечить безопасность и дать людям возможность спокойно сделать свой выбор.

https://crimea.ria.ru/20220804/amnesty-international-nazvali-vsu-ugrozoy-dlya-grazhdan-ukrainy-1124063481.html

https://crimea.ria.ru/20220804/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-v-zhutkom-dtp-v-sevastopole-1124067606.html

https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html

херсонская область

севастополь

донецкая народная республика (днр)

ситуация на тайване

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, херсонская область, севастополь, донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, ситуация на тайване