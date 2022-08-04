Главные события и комментарии дня: 4 августа
Главные события и заявления четверга, 4 августа
22:03 04.08.2022 (обновлено: 22:16 04.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня. ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке. В Донецке массированный обстрел: есть погибшие и раненые. Массовое ДТП произошло в Севастополе. Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма. Как будет проходить референдум в Херсонской области - подробности от властей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Китай начал учения с боевыми стрельбами возле Тайваня
Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным учениям вокруг Тайваня. На этот период в районах, где проводятся активные учебные тренировки, действует ограничение для морских судов и самолетов.
Маневры вокруг Тайваня стали ответом Китая на визит Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
ВСУ оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке – Минобороны
Подразделения трех бригад ВСУ понесли потери и оставили позиции в Соледаре, Артемовске и Авдеевке, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и формирования националистов в Запорожской области. Были уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 194-х районах.
Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые
В результате массированного обстрела Донецка по последим данным погибли 8 человек, в том числе один ребенок, разбиты жилые дома, гражданская инфраструктура. Помимо этого, ВСУ обстреливали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Церемония прощания не началась из-за обстрела, всех присутствующих эвакуировали в убежища.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно.
Массовое ДТП с погибшим и пострадавшими в Севастополе
Массовое ДТП с участием более 10 автомобилей произошло на 13-м километре автодороги Севастополь-Инкерман. В результате аварии, по последним данным, произошло возгорание автомобиля "Фольксваген", погиб его водитель - 41-летний уроженец Краснодарского края. 7-летний мальчик и годовалая девочка получили незначительные травмы. Предварительно причиной массовой аварии стал отказ тормозов у "КамАЗа". СК возбудил уголовное дело.
Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма
Рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях позволили ученым сделать новые выводы о характере преступлений и их географии. Основную часть архивных документов представляют допросы солдат, имевшим отношение к массовым убийствам, а также показания пострадавших жителей. Помимо этого, рассекреченные новые архивы являются документальным подтверждением многих общеизвестных фактов, среди которых и расстрелы мирных жителей.
Подготовка к референдуму в Херсонской области - что говорят власти
Участвовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и продолжают там жить и работать. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Пусть примут решения те, кто находится здесь. Они имеют первоочередное право, потому что они остались здесь, - заявил он. – Те, кто не уехал, кто тоже боится прилетов, кого тоже запугивают по телефону и кто терпит неудобства, связанные с логистикой, доставкой продуктов, отсутствием возможности нормального отдыха по вечерам – эти люди имеют полное право решить, где им дальше быть. И далее будет так, как решит большинство".
Местные власти продолжают подготовку к плебисциту. Конкретной даты пока не называют, главное – провести все организационные мероприятия, обеспечить безопасность и дать людям возможность спокойно сделать свой выбор.