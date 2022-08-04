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Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма
Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма
Рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях расширяют представление ученых о... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T14:07
2022-08-04T14:07
2022-08-04T14:07
крым в великой отечественной войне
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях расширяют представление ученых о географии преступлений и свидетельствуют о том, что в отношении мирного населения они были намеренными. Об этом рассказал председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир Симонов в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Симонова, факты о применении газа фашистскими войсками против защитников каменоломен, расстрелах мирных жителей и взрыве штолен являются общеизвестными, однако, многие из них не имеют документального подтверждения. Рассекреченные новые архивы позволяют по-другому взглянуть на события, в том числе с точки зрения стратегии противника."Даже наспех просмотренные документы позволяют значительно расширить наше представление о географии преступлений. Если раньше мы говорили, что взрывные работы активно велись в Аджимушкайских каменоломнях, Булганаке, то здесь в ряде документов фигурируют Багеровские каменоломни. Причем, насколько известно из исторических источников и по результатам поисковых работ, в Багерово не было очагов сопротивления, организованных советскими войсками, там речь идет исключительно о мирных жителях, и солдаты противника прекрасно знали об этом, что следует из протоколов допросов", – рассказал Симонов.Кроме того, документы подтверждают информацию о продолжительности взрывных работ и расстрелах советских граждан в районе Аджимушкайской каменоломни, добавил эксперт.В заключение эксперт отметил, что рассекреченные документы позволят подробнее изучить движение сопротивления, в том числе причины вступления мирных граждан в ряды партизан, и последствия немецкого оккупационного режима.Ранее сообщалось, что в Аджимушкайских каменоломнях, где проходит ежегодная военно-археологическая экспедиция, нашли орден "Красной Звезды".
https://crimea.ria.ru/20220803/v-sevastopole-otkroyut-pamyatnik-shturmovavshemu-reykhstag-kombatu-1124042090.html
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крым в великой отечественной войне, крым
Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма
"Без срока давности": преступления нацистов против мирного населения были намеренными
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Рассекреченные в рамках проекта "Без срока давности" архивные документы о преступлениях нацистов в Аджимушкайских каменоломнях расширяют представление ученых о географии преступлений и свидетельствуют о том, что в отношении мирного населения они были намеренными. Об этом рассказал председатель Крымской региональной общественной организации "Восточно-Крымский Центр Военно-исторических исследований", руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Республике Крым Владимир Симонов в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Передается несколько десятков архивных документов, в основном это допросы солдат, имевшим отношение к массовым убийствам и злодеяниям прежде всего на территории Керчи, и показания жителей, которые в свое время оказались в Аджимушкайских и не только каменоломнях и подверглись этим нечеловеческим испытаниям. Им пришлось пережить почти тоже самое, что и советским солдатам", – констатировал он.
По словам Симонова, факты о применении газа фашистскими войсками против защитников каменоломен, расстрелах мирных жителей и взрыве штолен являются общеизвестными, однако, многие из них не имеют документального подтверждения. Рассекреченные новые архивы позволяют по-другому взглянуть на события, в том числе с точки зрения стратегии противника.
"Даже наспех просмотренные документы позволяют значительно расширить наше представление о географии преступлений. Если раньше мы говорили, что взрывные работы активно велись в Аджимушкайских каменоломнях, Булганаке, то здесь в ряде документов фигурируют Багеровские каменоломни. Причем, насколько известно из исторических источников и по результатам поисковых работ, в Багерово не было очагов сопротивления, организованных советскими войсками, там речь идет исключительно о мирных жителях, и солдаты противника прекрасно знали об этом, что следует из протоколов допросов", – рассказал Симонов.
Кроме того, документы подтверждают информацию о продолжительности взрывных работ и расстрелах советских граждан в районе Аджимушкайской каменоломни, добавил эксперт.
"Никто никогда не говорил о том, что немцы целенаправленно взрывали те выработки, где находились только гражданские лица, откуда никто не стрелял, от куда не исходила угроза, например, Багерово", – пояснил Симонов.
В заключение эксперт отметил, что рассекреченные документы позволят подробнее изучить движение сопротивления, в том числе причины вступления мирных граждан в ряды партизан, и последствия немецкого оккупационного режима.
Ранее сообщалось
, что в Аджимушкайских каменоломнях, где проходит ежегодная военно-археологическая экспедиция, нашли орден "Красной Звезды".