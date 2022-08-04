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Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые
Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые
По предварительным данным, пять человек погибли, еще шесть получили ранения в результате массированного обстрела Донецка. Об этом сообщили в штабе... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T13:07
2022-08-04T13:19
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. По предварительным данным, пять человек погибли, еще шесть получили ранения в результате массированного обстрела Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до пяти человек, еще 6 мирных жителей получили ранения", — сообщили в штабе.Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса &gt;&gt;Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что обстрел ведется и по территории исправительной колонии. По данным Совместного центра контроля и координации ДНР, обстрелы не прекращаются. С 6 утра по территории ДНР выпущено более 150 снарядов.Как пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, среди погибших есть мама с ребенком. Их опознал дедушка. Трагедия произошла на бульваре Пушкина.В четверг, во время прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковником Ольгой Качурой в донецком драмтеатре ВСУ нанесли удары по центру города. Всех, кто пришел проститься с погибшей, эвакуировали в убежища.
https://crimea.ria.ru/20220609/zelenskiy-rasskazal-kogda-v-donetsk-vernetsya-mir-1123489355.html
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РИА Новости Крым
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96
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые

ВСУ обстреливает центр Донецка: есть погибшие и раненые

13:07 04.08.2022 (обновлено: 13:19 04.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. По предварительным данным, пять человек погибли, еще шесть получили ранения в результате массированного обстрела Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до пяти человек, еще 6 мирных жителей получили ранения", — сообщили в штабе.
Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса >>
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что обстрел ведется и по территории исправительной колонии.
"В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35, погиб сотрудник учреждения. Ранены двое заключенных. Анкетные данные уточняются", — написал он.
По данным Совместного центра контроля и координации ДНР, обстрелы не прекращаются. С 6 утра по территории ДНР выпущено более 150 снарядов.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, среди погибших есть мама с ребенком. Их опознал дедушка. Трагедия произошла на бульваре Пушкина.
В четверг, во время прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковником Ольгой Качурой в донецком драмтеатре ВСУ нанесли удары по центру города. Всех, кто пришел проститься с погибшей, эвакуировали в убежища.
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