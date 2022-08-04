Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые
ВСУ обстреливает центр Донецка: есть погибшие и раненые
13:07 04.08.2022 (обновлено: 13:19 04.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. По предварительным данным, пять человек погибли, еще шесть получили ранения в результате массированного обстрела Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до пяти человек, еще 6 мирных жителей получили ранения", — сообщили в штабе.
"В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до пяти человек, еще 6 мирных жителей получили ранения", — сообщили в штабе.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что обстрел ведется и по территории исправительной колонии.
"В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35, погиб сотрудник учреждения. Ранены двое заключенных. Анкетные данные уточняются", — написал он.
По данным Совместного центра контроля и координации ДНР, обстрелы не прекращаются. С 6 утра по территории ДНР выпущено более 150 снарядов.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, среди погибших есть мама с ребенком. Их опознал дедушка. Трагедия произошла на бульваре Пушкина.
В четверг, во время прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковником Ольгой Качурой в донецком драмтеатре ВСУ нанесли удары по центру города. Всех, кто пришел проститься с погибшей, эвакуировали в убежища.
9 июня, 09:18Зеленский рассказал, когда в Донецк вернется мир