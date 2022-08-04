https://crimea.ria.ru/20220804/massirovannyy-obstrel-donetska-est-pogibshie-i-ranenye-1124062988.html

Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые

Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Массированный обстрел Донецка: есть погибшие и раненые

По предварительным данным, пять человек погибли, еще шесть получили ранения в результате массированного обстрела Донецка. Об этом сообщили в штабе... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T13:07

2022-08-04T13:07

2022-08-04T13:19

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. По предварительным данным, пять человек погибли, еще шесть получили ранения в результате массированного обстрела Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до пяти человек, еще 6 мирных жителей получили ранения", — сообщили в штабе.Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса >>Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что обстрел ведется и по территории исправительной колонии. По данным Совместного центра контроля и координации ДНР, обстрелы не прекращаются. С 6 утра по территории ДНР выпущено более 150 снарядов.Как пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, среди погибших есть мама с ребенком. Их опознал дедушка. Трагедия произошла на бульваре Пушкина.В четверг, во время прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковником Ольгой Качурой в донецком драмтеатре ВСУ нанесли удары по центру города. Всех, кто пришел проститься с погибшей, эвакуировали в убежища.

https://crimea.ria.ru/20220609/zelenskiy-rasskazal-kogda-v-donetsk-vernetsya-mir-1123489355.html

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), происшествия