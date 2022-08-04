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Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома
Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома
Уголовное дело возбудили по факту массового ДТП под Севастополем, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T18:24
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили по факту массового ДТП под Севастополем, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в результате чего в дорожно-транспортном происшествии в Балаклавском районе города Севастополя погиб один человек и несколько лиц получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.По данным СК, в 11:30 на трассе в районе поселка Сахарная головка водитель груженной фуры по ходу движения столкнулся с грузовиком, что привело к столкновению впереди идущего транспорта.В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы. Кроме того, следствие установит, была ли соблюдена процедура допуска водителей фур к управлению, наличие у них медицинских и других предрейсовых документов.Кроме того, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается число пострадавших пассажиров и степень тяжести причиненных им травм.Ход расследования уголовного дела лично контролирует руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.Ранее стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман.
https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, происшествия
Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома

СК: по факту массового ДТП под Севастополем возбуждено уголовное дело

18:24 04.08.2022 (обновлено: 18:44 04.08.2022)
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяМассовое ДТП на объездной дороге Севастополь — Инкерман
Массовое ДТП на объездной дороге Севастополь — Инкерман
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили по факту массового ДТП под Севастополем, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в результате чего в дорожно-транспортном происшествии в Балаклавском районе города Севастополя погиб один человек и несколько лиц получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
По данным СК, в 11:30 на трассе в районе поселка Сахарная головка водитель груженной фуры по ходу движения столкнулся с грузовиком, что привело к столкновению впереди идущего транспорта.
"В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомобиля "Фольксваген", погиб его водитель - 41-летний уроженец Краснодарского края. Двоим несовершеннолетним - 7-летнему мальчику и годовалой девочке причинен незначительный вред здоровью, не связанный с угрозой жизни", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы. Кроме того, следствие установит, была ли соблюдена процедура допуска водителей фур к управлению, наличие у них медицинских и других предрейсовых документов.
Кроме того, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается число пострадавших пассажиров и степень тяжести причиненных им травм.
Ход расследования уголовного дела лично контролирует руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.
Ранее стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман.
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СевастопольПроисшествия
 
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