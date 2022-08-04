https://crimea.ria.ru/20220804/massovoe-dtp-pod-sevastopolem---podrobnosti-ot-sledkoma-1124068057.html

Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома

Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Массовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома

Уголовное дело возбудили по факту массового ДТП под Севастополем, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T18:24

2022-08-04T18:24

2022-08-04T18:44

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили по факту массового ДТП под Севастополем, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в результате чего в дорожно-транспортном происшествии в Балаклавском районе города Севастополя погиб один человек и несколько лиц получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.По данным СК, в 11:30 на трассе в районе поселка Сахарная головка водитель груженной фуры по ходу движения столкнулся с грузовиком, что привело к столкновению впереди идущего транспорта.В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы. Кроме того, следствие установит, была ли соблюдена процедура допуска водителей фур к управлению, наличие у них медицинских и других предрейсовых документов.Кроме того, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается число пострадавших пассажиров и степень тяжести причиненных им травм.Ход расследования уголовного дела лично контролирует руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.Ранее стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман.

https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html

севастополь

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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, происшествия