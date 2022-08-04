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Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе
Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе
Четверо взрослых госпитализированы после серьезного ДТП с участием более 10 автомобилей в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем, еще один человек... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T17:50
2022-08-04T17:50
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Четверо взрослых госпитализированы после серьезного ДТП с участием более 10 автомобилей в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем, еще один человек позже обратился в больницу самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам визита вице-губернатора Александра Кулагина в больницу.Авария произошла в четверг днем на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман. Столкнулись 11 транспортных средств, в том числе два грузовика. Предварительно сообщалось об одном погибшем и 10 раненых, позже количество пострадавших выросло.Четверых детей с травмами легкой степени тяжести доставили в детскую горбольницу, где их обследовали, после чего отпустили на амбулаторное лечение."Всем пострадавшим медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме. Характер травм - ушибы и переломы конечностей", - добавили в правительстве.Как сообщалось, в УМВД полагают, что причиной массовой аварии стал отказ тормозов у "КамАЗа". По факту происшествия прокуратура Севастополя организовала проверку.
https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html
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севастополь, происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе

Вице-губернатор рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Севастополе

17:50 04.08.2022
 
© ВК/ Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
© ВК/ Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Четверо взрослых госпитализированы после серьезного ДТП с участием более 10 автомобилей в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем, еще один человек позже обратился в больницу самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам визита вице-губернатора Александра Кулагина в больницу.
Авария произошла в четверг днем на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман. Столкнулись 11 транспортных средств, в том числе два грузовика. Предварительно сообщалось об одном погибшем и 10 раненых, позже количество пострадавших выросло.
"Информация на данный момент: один человек погиб, четверо взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в горбольницу № 1. Один взрослый обратился в горбольницу самостоятельно с травмами легкой степени тяжести. По результатам обследования ему оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.
Четверых детей с травмами легкой степени тяжести доставили в детскую горбольницу, где их обследовали, после чего отпустили на амбулаторное лечение.
"Всем пострадавшим медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме. Характер травм - ушибы и переломы конечностей", - добавили в правительстве.
Как сообщалось, в УМВД полагают, что причиной массовой аварии стал отказ тормозов у "КамАЗа". По факту происшествия прокуратура Севастополя организовала проверку.
В Севастополе на объездной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей
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