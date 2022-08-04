https://crimea.ria.ru/20220804/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-v-zhutkom-dtp-v-sevastopole-1124067606.html

Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе

Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в Севастополе

Четверо взрослых госпитализированы после серьезного ДТП с участием более 10 автомобилей в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем, еще один человек... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T17:50

2022-08-04T17:50

2022-08-04T17:50

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Четверо взрослых госпитализированы после серьезного ДТП с участием более 10 автомобилей в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем, еще один человек позже обратился в больницу самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам визита вице-губернатора Александра Кулагина в больницу.Авария произошла в четверг днем на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман. Столкнулись 11 транспортных средств, в том числе два грузовика. Предварительно сообщалось об одном погибшем и 10 раненых, позже количество пострадавших выросло.Четверых детей с травмами легкой степени тяжести доставили в детскую горбольницу, где их обследовали, после чего отпустили на амбулаторное лечение."Всем пострадавшим медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме. Характер травм - ушибы и переломы конечностей", - добавили в правительстве.Как сообщалось, в УМВД полагают, что причиной массовой аварии стал отказ тормозов у "КамАЗа". По факту происшествия прокуратура Севастополя организовала проверку.

https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html

севастополь

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севастополь, происшествия