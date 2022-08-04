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Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе – есть жертвы
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе – есть жертвы - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе – есть жертвы
Прокуратура Севастополя начала проверку по факту массового ДТП на объездной. По данным ведомства, есть погибший и нескольких пострадавших, среди них дети. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T13:30
2022-08-04T13:30
2022-08-04T13:48
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя начала проверку по факту массового ДТП на объездной. По данным ведомства, есть погибший и нескольких пострадавших, среди них дети.Инцидент произошел в районе поселка Сахарная Головка. В ГУ МЧС Севастополя сообщили РИА Новости Крым о массовом ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей.По информации УМВД России по г. Севастополю, авария случилась в двенадцатом часу на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман: столкнулись 11 транспортных средств, из них две грузовых.Там уточнили, что по предварительным данным, у "КамАЗа" с прицепом отказали тормоза, в результате чего и произошло столкновение.Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту произошедшего. На место выехал прокурор Балаклавского района города.
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя
Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе – есть жертвы
В массовом ДТП в Севастополе пострадали дети, есть погибший
13:30 04.08.2022 (обновлено: 13:48 04.08.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя начала проверку по факту массового ДТП на объездной. По данным ведомства, есть погибший и нескольких пострадавших, среди них дети.
Инцидент произошел в районе поселка Сахарная Головка. В ГУ МЧС Севастополя сообщили РИА Новости Крым о массовом ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей.
По информации УМВД России по г. Севастополю, авария случилась в двенадцатом часу на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман: столкнулись 11 транспортных средств, из них две грузовых.
"В результате ДТП один человек погиб, 10 получили травмы, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализировали", – сообщили в полиции.
Там уточнили, что по предварительным данным, у "КамАЗа" с прицепом отказали тормоза, в результате чего и произошло столкновение.
Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту произошедшего. На место выехал прокурор Балаклавского района города.