https://crimea.ria.ru/20220804/stali-izvestny-podrobnosti-massovogo-dtp-v-sevastopole--est-zhertvy-1124063206.html

Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе – есть жертвы

Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе – есть жертвы - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе – есть жертвы

Прокуратура Севастополя начала проверку по факту массового ДТП на объездной. По данным ведомства, есть погибший и нескольких пострадавших, среди них дети. РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T13:30

2022-08-04T13:30

2022-08-04T13:48

ситуация на дорогах крыма

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя начала проверку по факту массового ДТП на объездной. По данным ведомства, есть погибший и нескольких пострадавших, среди них дети.Инцидент произошел в районе поселка Сахарная Головка. В ГУ МЧС Севастополя сообщили РИА Новости Крым о массовом ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей.По информации УМВД России по г. Севастополю, авария случилась в двенадцатом часу на 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман: столкнулись 11 транспортных средств, из них две грузовых.Там уточнили, что по предварительным данным, у "КамАЗа" с прицепом отказали тормоза, в результате чего и произошло столкновение.Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту произошедшего. На место выехал прокурор Балаклавского района города.

https://crimea.ria.ru/20220804/v-sevastopole-na-obezdnoy-massovoe-dtp-s-postradavshimi-1124062353.html

севастополь

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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя