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Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью - РИА Новости Крым, 31.07.2022
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https://crimea.ria.ru/20220731/mnenie-ataka-na-shtab-chf-svyazana-s-diversionnoy-deyatelnostyu-1124015397.html
Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью
Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе может являться диверсионной работой Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T16:13
2022-07-31T16:05
радио "спутник в крыму"
севастополь
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе может являться диверсионной работой Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко."Я считаю, что аппарат пришел с территории Крыма, это мое личное мнение. Он пришел не с территории Украины, это реально диверсионная деятельность. Но тут уже работа спецслужб: выявлять, определять и привлекать", — заявил политик.Он подчеркнул, что Украина продолжает способствовать развитию терроризма, но все попытки успешно пресекают российские спецслужбы."За восемь лет на территории Крыма ФСБ выловила до 40 групп и отдельных диверсантов, людей, которые вербовали или старались провести теракты. Заказчики тоже определены – они с территории Украины. Это всего лишь подтверждает, что Украина — это государство, поддерживающее распространяющее и финансирующее терроризм", — считает эксперт.Колесниченко также обозначил, что уповать исключительно на работу спецслужб – недостаточно. Важно проявлять бдительность."Да, спецслужбы должны работать. Но и мы сами должны проявлять бдительность… Мы отлично понимаем, кто такие диверсанты и террористы. Это во всем мире было, есть и будет. Это преступления, которые очень трудно пресекать. Здесь нужно профилактировать и не допускать, а это и есть наше отношение к окружающим. Нужно быть внимательными", — пояснил Колесниченко.Политик добавил, эффект на который рассчитывали диверсанты не достигнут, так как Севастополь продолжает жить обычной жизнью.В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.В городе введен "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html
https://crimea.ria.ru/20220731/senator-prizvala-dozhdatsya-rezultatov-rassledovaniya-ataki-na-shtab-chf-1124014169.html
https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html
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севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью

Колесниченко связал атаку на штаб ЧФ в Севастополе с диверсионной деятельностью Украины

16:13 31.07.2022
 
© Telegram Михаил РазвожаевТерритория Штаба ЧФ в Севастополе, куда прилетел вражеский беспилотник
Территория Штаба ЧФ в Севастополе, куда прилетел вражеский беспилотник
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе может являться диверсионной работой Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Я считаю, что аппарат пришел с территории Крыма, это мое личное мнение. Он пришел не с территории Украины, это реально диверсионная деятельность. Но тут уже работа спецслужб: выявлять, определять и привлекать", — заявил политик.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
12:47
Атаку на Штаб ЧФ можно квалифицировать как терроризм — военный эксперт
Он подчеркнул, что Украина продолжает способствовать развитию терроризма, но все попытки успешно пресекают российские спецслужбы.
"За восемь лет на территории Крыма ФСБ выловила до 40 групп и отдельных диверсантов, людей, которые вербовали или старались провести теракты. Заказчики тоже определены – они с территории Украины. Это всего лишь подтверждает, что Украина — это государство, поддерживающее распространяющее и финансирующее терроризм", — считает эксперт.
Колесниченко также обозначил, что уповать исключительно на работу спецслужб – недостаточно. Важно проявлять бдительность.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
13:43
Сенатор призвала дождаться результатов расследования атаки на Штаб ЧФ
"Да, спецслужбы должны работать. Но и мы сами должны проявлять бдительность… Мы отлично понимаем, кто такие диверсанты и террористы. Это во всем мире было, есть и будет. Это преступления, которые очень трудно пресекать. Здесь нужно профилактировать и не допускать, а это и есть наше отношение к окружающим. Нужно быть внимательными", — пояснил Колесниченко.
Политик добавил, эффект на который рассчитывали диверсанты не достигнут, так как Севастополь продолжает жить обычной жизнью.
"Я не вижу здесь большой проблемы для севастопольцев и безопасности всего государства. Это политические акции, не более того. Все подобные события фиксируются и собираются. Международный трибунал будет. И привлекать их к ответственности будут", — заключил эксперт.
Ситуация в Севастополе после атаки беспилотника на Штаб ЧФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:43
Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.
В городе введен "желтый" уровень террористической опасности.
 
Радио "Спутник в Крыму"СевастопольПроисшествияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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16:13Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью
15:44На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома
15:14В Севастополе ввели "желтый" уровень террористической опасности
15:14Маршрутка столкнулась с авто и загорелась: погибли пять человек
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13:43Сенатор призвала дождаться результатов расследования атаки на Штаб ЧФ
13:24ВКС России уничтожили базу националистов "Кракена" в Харькове
13:21Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто посягнет на суверенитет России
13:06Мишустин освободил от должности главу Пенсионного фонда России Кигима
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11:52Атака на Штаб ЧФ была организована из Севастополя — сенатор
11:43Очевидец рассказал о моменте удара беспилотника по штабу ЧФ в Севастополе
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11:03COVID-19 в Крыму и Севастополе: снова рост
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