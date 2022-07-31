https://crimea.ria.ru/20220731/mnenie-ataka-na-shtab-chf-svyazana-s-diversionnoy-deyatelnostyu-1124015397.html

Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью

Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Мнение: атака на штаб ЧФ связана с диверсионной деятельностью

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе может являться диверсионной работой Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T16:13

2022-07-31T16:13

2022-07-31T16:05

радио "спутник в крыму"

севастополь

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе может являться диверсионной работой Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко."Я считаю, что аппарат пришел с территории Крыма, это мое личное мнение. Он пришел не с территории Украины, это реально диверсионная деятельность. Но тут уже работа спецслужб: выявлять, определять и привлекать", — заявил политик.Он подчеркнул, что Украина продолжает способствовать развитию терроризма, но все попытки успешно пресекают российские спецслужбы."За восемь лет на территории Крыма ФСБ выловила до 40 групп и отдельных диверсантов, людей, которые вербовали или старались провести теракты. Заказчики тоже определены – они с территории Украины. Это всего лишь подтверждает, что Украина — это государство, поддерживающее распространяющее и финансирующее терроризм", — считает эксперт.Колесниченко также обозначил, что уповать исключительно на работу спецслужб – недостаточно. Важно проявлять бдительность."Да, спецслужбы должны работать. Но и мы сами должны проявлять бдительность… Мы отлично понимаем, кто такие диверсанты и террористы. Это во всем мире было, есть и будет. Это преступления, которые очень трудно пресекать. Здесь нужно профилактировать и не допускать, а это и есть наше отношение к окружающим. Нужно быть внимательными", — пояснил Колесниченко.Политик добавил, эффект на который рассчитывали диверсанты не достигнут, так как Севастополь продолжает жить обычной жизнью.В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром во двор Штаба Черноморского флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, беспилотник. В результате происшествия были ранены пять сотрудников Штаба, позже число пострадавших увеличилось до шести человек. Погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены из-за соображений безопасности. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство.В городе введен "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220731/ataku-na-shtab-chf-mozhno-kvalifitsirovat-kak-terrorizm--voennyy-ekspert-1124013484.html

https://crimea.ria.ru/20220731/senator-prizvala-dozhdatsya-rezultatov-rassledovaniya-ataki-na-shtab-chf-1124014169.html

https://crimea.ria.ru/20220731/ochevidets-rasskazal-o-momente-udara-bespilotnika-po-shtabu-chf-v-sevastopole-1124012798.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, безопасность республики крым и севастополя