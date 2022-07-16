https://crimea.ria.ru/20220716/pochemu-ukraina-obstrelivaet-zhilye-kvartaly---mnenie-1123857189.html
Почему Украина обстреливает жилые кварталы - мнение
Почему Украина обстреливает жилые кварталы - мнение - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Почему Украина обстреливает жилые кварталы - мнение
Украина пытается вызвать "неадекватную" реакцию Вооруженных сил России и нанести максимальный материальный вред освобожденным территориям. Так обстрелы жилых... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T03:36
2022-07-16T03:36
2022-07-16T03:36
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
украина
политика
всу (вооруженные силы украины)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украина пытается вызвать "неадекватную" реакцию Вооруженных сил России и нанести максимальный материальный вред освобожденным территориям. Так обстрелы жилых массивов украинскими вооруженными формированиями прокомментировал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, обстреливая мирных, Украина ставит перед собой несколько задач, которые призваны спровоцировать Россию."Первая и самая главная их задача — разрушение инфраструктуры и нанесение максимально возможного материального вреда. Причина простая — Украина осознает, что это не их территория, и они там никогда не будут. Вторая причина гораздо серьезнее — вызвать ответную неадекватную агрессию со стороны Вооруженных сил России. От нас добиваются коврового бомбометания и уничтожения жилых районов на территории Украины. Мы на это не поддаемся, и, полагаю, не поддадимся", — уверен Колесниченко.Он подчеркнул, что после окончания СВО Россия будет восстанавливать эти территории и сотрудничать с теми, кто ждал этого освобождения. В то время как ни Европа, ни Украина не собираются заниматься никаким восстановлением."Никто ничего для Украины делать не будет, тем более - создавать строительные отряды и направлять строительную технику. Вспомните судьбу Ливана и судьбу Ирака. Европа показала, как они уничтожают эти территории и отворачиваются потом от того, что сами натворили", — подвел итог эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-davali-kievu-razveddannye-dlya-primeneniya-himars--zakharova-1123839986.html
https://crimea.ria.ru/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, украина, политика, всу (вооруженные силы украины), мнения
Почему Украина обстреливает жилые кварталы - мнение
Колесниченко: обстреливая жилые дома, Украина хочет спровоцировать Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым.
Украина пытается вызвать "неадекватную" реакцию Вооруженных сил России и нанести максимальный материальный вред освобожденным территориям. Так обстрелы жилых массивов украинскими вооруженными формированиями прокомментировал в эфире радио "Спутник в Крыму"
заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"В данном случае мы ничего необычного не видим — зверь ведет себя как зверь. Чем активнее проходит спецоперация на Донбассе, тем активнее Украиной применяется оружие по жилым массивам. Украина не скрывала на протяжении восьми лет, что она уничтожает жителей Донбасса, потому что им эти люди не нужны", — считает политик.
По его словам, обстреливая мирных, Украина ставит перед собой несколько задач, которые призваны спровоцировать Россию.
"Первая и самая главная их задача — разрушение инфраструктуры и нанесение максимально возможного материального вреда. Причина простая — Украина осознает, что это не их территория, и они там никогда не будут. Вторая причина гораздо серьезнее — вызвать ответную неадекватную агрессию со стороны Вооруженных сил России. От нас добиваются коврового бомбометания и уничтожения жилых районов на территории Украины. Мы на это не поддаемся, и, полагаю, не поддадимся", — уверен Колесниченко.
Он подчеркнул, что после окончания СВО Россия будет восстанавливать эти территории и сотрудничать с теми, кто ждал этого освобождения. В то время как ни Европа, ни Украина не собираются заниматься никаким восстановлением.
"Никто ничего для Украины делать не будет, тем более - создавать строительные отряды и направлять строительную технику. Вспомните судьбу Ливана и судьбу Ирака. Европа показала, как они уничтожают эти территории и отворачиваются потом от того, что сами натворили", — подвел итог эксперт.