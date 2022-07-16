https://crimea.ria.ru/20220716/pochemu-ukraina-obstrelivaet-zhilye-kvartaly---mnenie-1123857189.html

Почему Украина обстреливает жилые кварталы - мнение

Почему Украина обстреливает жилые кварталы - мнение - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Почему Украина обстреливает жилые кварталы - мнение

Украина пытается вызвать "неадекватную" реакцию Вооруженных сил России и нанести максимальный материальный вред освобожденным территориям. Так обстрелы жилых... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T03:36

2022-07-16T03:36

2022-07-16T03:36

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

украина

политика

всу (вооруженные силы украины)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Украина пытается вызвать "неадекватную" реакцию Вооруженных сил России и нанести максимальный материальный вред освобожденным территориям. Так обстрелы жилых массивов украинскими вооруженными формированиями прокомментировал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, обстреливая мирных, Украина ставит перед собой несколько задач, которые призваны спровоцировать Россию."Первая и самая главная их задача — разрушение инфраструктуры и нанесение максимально возможного материального вреда. Причина простая — Украина осознает, что это не их территория, и они там никогда не будут. Вторая причина гораздо серьезнее — вызвать ответную неадекватную агрессию со стороны Вооруженных сил России. От нас добиваются коврового бомбометания и уничтожения жилых районов на территории Украины. Мы на это не поддаемся, и, полагаю, не поддадимся", — уверен Колесниченко.Он подчеркнул, что после окончания СВО Россия будет восстанавливать эти территории и сотрудничать с теми, кто ждал этого освобождения. В то время как ни Европа, ни Украина не собираются заниматься никаким восстановлением."Никто ничего для Украины делать не будет, тем более - создавать строительные отряды и направлять строительную технику. Вспомните судьбу Ливана и судьбу Ирака. Европа показала, как они уничтожают эти территории и отворачиваются потом от того, что сами натворили", — подвел итог эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-davali-kievu-razveddannye-dlya-primeneniya-himars--zakharova-1123839986.html

https://crimea.ria.ru/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, политика, всу (вооруженные силы украины), мнения