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Главные события и комментарии дня: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2022
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Главные события и комментарии дня: 24 июля
Главные события и комментарии дня: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Главные события и комментарии дня: 24 июля
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Женщина погибла во время наводнения в Сочи. ВС России уничтожили военные цели в Одессе. США передадут Киеву новую партию... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T19:59
2022-07-24T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Женщина погибла во время наводнения в Сочи. ВС России уничтожили военные цели в Одессе. США передадут Киеву новую партию HIMARS и MLRS. В Харьковской области начали выплачивать пенсии и пособия. Осенью доллар будет стоить 70-80 рублей. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ снова обстреляли Новую КаховкуРано утром украинские военные снова обстреляли Новую Каховку Херсонской области. Под удар попал район Каховской ГЭС. Огонь велся из американских РСЗO HIMARS. По данным местной военно-гражданской администрации, Повреждены здания администрации города, Центра гуманитарной помощи, отдела соцвыплат, городского музея, ДК им. Фрунзе, а также ночной клуб, магазин мебели, аптека и частные дома на одной из улиц города. Жертв и пострадавших нет.Женщина погибла во время наводнения в СочиВ результате обрушившегося на Сочи сильнейшего ливня и вызванного им наводнения погибла женщина. По данным СК РФ, ее придавило к дорожному ограждению одним из автомобилей, смытых потоком воды. Следственные органы проводят дорследственную проверку.ВС России уничтожили военные цели в ОдессеРоссийские военные ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon, сообщили в Минобороны РФ. Также ударом выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.США передадут Киеву новую партию HIMARS и MLRSГлава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним. По его словам, "именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом".Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков считает, что такое количество поставленных Киеву РСЗО не окажут серьезного влияния на обстановку в зоне проведения спецоперации.Сивков также отметил, что для российских средств поражения и "Ураганы", и "Смерчи", и HIMARS являются одинаковыми целями, и принципиальной разницы в этом плане между ними нет.В Харьковской области начали выплачивать пенсии и пособияРоссия начала выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер также сообщил о разработке плана по восстановлению Северодонецкой агломерации, в которую входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной Республике.Осенью доллар будет стоить 70-80 рублейК концу лета курс доллара достигнет отметки в 60 рублей, а к октябрю американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозирует финансовый аналитик Николай Вавилов.По словам эксперта, на ослабление рубля будет влиять вступление в силу нового бюджетного правила, более активная скупка Центробанком юаней, рупий и других "лояльных" валют, а также дальнейшее снижение ключевой ставки.
https://crimea.ria.ru/20220724/voennye-rf-unichtozhili-aviatsiyu-vsu-na-aerodrome-pod-kirovogradom-1123942549.html
https://crimea.ria.ru/20220724/rf-nachala-vyplachivat-pensii-i-posobiya-v-kharkovskoy-oblasti--khusnullin-1123943239.html
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Новости
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главное за день, новости, общество
Главные события и комментарии дня: 24 июля

Главные события и заявления воскресенья, 24 июля

19:59 24.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Новой Каховке
Повседневная жизнь в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Женщина погибла во время наводнения в Сочи. ВС России уничтожили военные цели в Одессе. США передадут Киеву новую партию HIMARS и MLRS. В Харьковской области начали выплачивать пенсии и пособия. Осенью доллар будет стоить 70-80 рублей. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВСУ снова обстреляли Новую Каховку
Рано утром украинские военные снова обстреляли Новую Каховку Херсонской области. Под удар попал район Каховской ГЭС. Огонь велся из американских РСЗO HIMARS. По данным местной военно-гражданской администрации, Повреждены здания администрации города, Центра гуманитарной помощи, отдела соцвыплат, городского музея, ДК им. Фрунзе, а также ночной клуб, магазин мебели, аптека и частные дома на одной из улиц города. Жертв и пострадавших нет.
Работа штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ
13:18
Военные РФ уничтожили авиацию ВСУ на аэродроме под Кировоградом
Женщина погибла во время наводнения в Сочи
В результате обрушившегося на Сочи сильнейшего ливня и вызванного им наводнения погибла женщина. По данным СК РФ, ее придавило к дорожному ограждению одним из автомобилей, смытых потоком воды. Следственные органы проводят дорследственную проверку.
ВС России уничтожили военные цели в Одессе
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon, сообщили в Минобороны РФ. Также ударом выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
14:44
РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин
США передадут Киеву новую партию HIMARS и MLRS
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним. По его словам, "именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом".
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков считает, что такое количество поставленных Киеву РСЗО не окажут серьезного влияния на обстановку в зоне проведения спецоперации.
"На начало спецоперации у них (ВСУ – ред.) было 80 РСЗО "Смерч", каждая из которых по боевому потенциалу сравнима с тремя HIMARS, а также свыше 120 "Ураганов". "Смерчей" у них уже не осталось вообще, а "Ураганов" осталось максимум полтора-два десятка. Поэтому появление 20-30 HIMARS, что равносильно семи-девяти "Смерчам", существенного влияния на ход спецоперации не окажет", - пояснил он.
Сивков также отметил, что для российских средств поражения и "Ураганы", и "Смерчи", и HIMARS являются одинаковыми целями, и принципиальной разницы в этом плане между ними нет.
В Харьковской области начали выплачивать пенсии и пособия
Россия начала выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер также сообщил о разработке плана по восстановлению Северодонецкой агломерации, в которую входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной Республике.
Осенью доллар будет стоить 70-80 рублей
К концу лета курс доллара достигнет отметки в 60 рублей, а к октябрю американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозирует финансовый аналитик Николай Вавилов.
По словам эксперта, на ослабление рубля будет влиять вступление в силу нового бюджетного правила, более активная скупка Центробанком юаней, рупий и других "лояльных" валют, а также дальнейшее снижение ключевой ставки.
Поднятие нового флага на военно-гражданской администрации в г. Купянске - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
16:47
Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости
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19:59Главные события и комментарии дня: 24 июля
19:27В Крыму на неделе ливни и жара
18:27Вторая жизнь крымской лозы 3:23
18:07Польский боец ММА подался в наемники и погиб на Украине
17:33Власти Нивой Каховки рассказали о последствиях удара по городу из HIMARS
17:06Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр 3:16
16:47Губернатор Николаева подозревает всех жителей региона в пророссийскости
16:15Москва надеется на снятие санкций в отношении российского зерна – Лавров
14:51В Крыму и Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
14:44РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин
13:31Российские военные уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
13:18Военные РФ уничтожили авиацию ВСУ на аэродроме под Кировоградом 1:27
13:10ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon
12:51Военный эксперт оценил последствия новых поставок РСЗО HIMARS Киеву
12:16Каким будет курс рубля осенью – прогноз эксперта
11:35США передадут Киеву 25-30 установок HIMARS и MLRS – офис Зеленского
11:22Росгвардия и МЧС доставили 300 более тонн продуктов в Херсон и Запорожье
10:20Наводнение в Сочи: что известно на данный момент 0:30
09:48В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи
09:43ПВО России отразили удар украинских войск по Мелитополю
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