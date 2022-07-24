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Главные события и комментарии дня: 24 июля

Главные события и комментарии дня: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Главные события и комментарии дня: 24 июля

ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Женщина погибла во время наводнения в Сочи. ВС России уничтожили военные цели в Одессе. США передадут Киеву новую партию... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T19:59

2022-07-24T19:59

2022-07-24T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Женщина погибла во время наводнения в Сочи. ВС России уничтожили военные цели в Одессе. США передадут Киеву новую партию HIMARS и MLRS. В Харьковской области начали выплачивать пенсии и пособия. Осенью доллар будет стоить 70-80 рублей. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ снова обстреляли Новую КаховкуРано утром украинские военные снова обстреляли Новую Каховку Херсонской области. Под удар попал район Каховской ГЭС. Огонь велся из американских РСЗO HIMARS. По данным местной военно-гражданской администрации, Повреждены здания администрации города, Центра гуманитарной помощи, отдела соцвыплат, городского музея, ДК им. Фрунзе, а также ночной клуб, магазин мебели, аптека и частные дома на одной из улиц города. Жертв и пострадавших нет.Женщина погибла во время наводнения в СочиВ результате обрушившегося на Сочи сильнейшего ливня и вызванного им наводнения погибла женщина. По данным СК РФ, ее придавило к дорожному ограждению одним из автомобилей, смытых потоком воды. Следственные органы проводят дорследственную проверку.ВС России уничтожили военные цели в ОдессеРоссийские военные ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon, сообщили в Минобороны РФ. Также ударом выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.США передадут Киеву новую партию HIMARS и MLRSГлава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS и большое количество боеприпасов к ним. По его словам, "именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом".Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков считает, что такое количество поставленных Киеву РСЗО не окажут серьезного влияния на обстановку в зоне проведения спецоперации.Сивков также отметил, что для российских средств поражения и "Ураганы", и "Смерчи", и HIMARS являются одинаковыми целями, и принципиальной разницы в этом плане между ними нет.В Харьковской области начали выплачивать пенсии и пособияРоссия начала выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер также сообщил о разработке плана по восстановлению Северодонецкой агломерации, в которую входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной Республике.Осенью доллар будет стоить 70-80 рублейК концу лета курс доллара достигнет отметки в 60 рублей, а к октябрю американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозирует финансовый аналитик Николай Вавилов.По словам эксперта, на ослабление рубля будет влиять вступление в силу нового бюджетного правила, более активная скупка Центробанком юаней, рупий и других "лояльных" валют, а также дальнейшее снижение ключевой ставки.

https://crimea.ria.ru/20220724/voennye-rf-unichtozhili-aviatsiyu-vsu-na-aerodrome-pod-kirovogradom-1123942549.html

https://crimea.ria.ru/20220724/rf-nachala-vyplachivat-pensii-i-posobiya-v-kharkovskoy-oblasti--khusnullin-1123943239.html

https://crimea.ria.ru/20220724/gubernator-nikolaeva-podozrevaet-vsekh-zhiteley-regiona-v-prorossiyskosti-1123944628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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