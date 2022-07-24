https://crimea.ria.ru/20220724/kakim-budet-kurs-rublya-osenyu--prognoz-eksperta-1123941995.html
Каким будет курс рубля осенью – прогноз эксперта
Каким будет курс рубля осенью – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Каким будет курс рубля осенью – прогноз эксперта
К концу лета курс доллара достигнет отметки в 60 рублей, а к середине осени американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозирует финансовый аналитик... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T12:16
2022-07-24T12:16
2022-07-24T12:16
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. К концу лета курс доллара достигнет отметки в 60 рублей, а к середине осени американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозирует финансовый аналитик Николай Вавилов.По словам эксперта, на ослабление рубля будет влиять вступление в силу нового бюджетного правила (цена отсечения в 60 долларов за баррель и фиксированный объем добычи нефти в 9,5 млн баррелей в сутки), а также более активная скупка Центробанком юаней, рупий и других "лояльных" валют.По его словам, придерживать доллар от более серьезного роста будут увеличивающиеся объемы платежей за различные товары в рублях, "крайне скудное количество нерезидентов на рынке", а "отсутствие серьезной активности у населения" из-за намерений ЦБ продлить ограничения на выдачу иностранной валюты."В любом случае, тот ориентир, который задавался рядом министерств еще в начале лета, а именно - 70-80 рублей за доллар, однозначно будет достигнут. Причем если не в сентябре, то в октябре уже точно. И этому может поспособствовать пара новых раундов снижения ключевой ставки ЦБ", – прогнозирует Вавилов.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ планирует в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.В начале марта Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В частности, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.
https://crimea.ria.ru/20220722/nabiullina-otsenila-perspektivu-zapreta-khozhdeniya-dollara-v-rossii-1123930792.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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экономика, российская федерация (россия, рф)
Каким будет курс рубля осенью – прогноз эксперта
Финансовый аналитик Вавилов: осенью доллар будет стоить 70-80 рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. К концу лета курс доллара достигнет отметки в 60 рублей, а к середине осени американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозирует финансовый аналитик Николай Вавилов.
По словам эксперта, на ослабление рубля будет влиять вступление в силу нового бюджетного правила (цена отсечения в 60 долларов за баррель и фиксированный объем добычи нефти в 9,5 млн баррелей в сутки), а также более активная скупка Центробанком юаней, рупий и других "лояльных" валют.
"До конца лета можно точно ждать закрепления в районе 60 рублей за доллар. После двух последний торговых дней, а также мощных словесных интервенций ЦБ и поручения Владимира Путина по подготовке нового бюджетного правила, это можно считать свершившимся фактом. Однако вполне вероятно, что после того, как доллар пробьет точку в 60 рублей, он пойдет и к 63-64 рублям. Это расклад более реален ближе к концу августа", – сказал Вавилов "Российской газете"
.
По его словам, придерживать доллар от более серьезного роста будут увеличивающиеся объемы платежей за различные товары в рублях, "крайне скудное количество нерезидентов на рынке", а "отсутствие серьезной активности у населения" из-за намерений ЦБ продлить ограничения на выдачу иностранной валюты.
"В любом случае, тот ориентир, который задавался рядом министерств еще в начале лета, а именно - 70-80 рублей за доллар, однозначно будет достигнут. Причем если не в сентябре, то в октябре уже точно. И этому может поспособствовать пара новых раундов снижения ключевой ставки ЦБ", – прогнозирует Вавилов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ планирует в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.
В начале марта Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В частности, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.