https://crimea.ria.ru/20220724/kakim-budet-kurs-rublya-osenyu--prognoz-eksperta-1123941995.html

Каким будет курс рубля осенью – прогноз эксперта

Каким будет курс рубля осенью – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Каким будет курс рубля осенью – прогноз эксперта

К концу лета курс доллара достигнет отметки в 60 рублей, а к середине осени американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозирует финансовый аналитик... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T12:16

2022-07-24T12:16

2022-07-24T12:16

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. К концу лета курс доллара достигнет отметки в 60 рублей, а к середине осени американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозирует финансовый аналитик Николай Вавилов.По словам эксперта, на ослабление рубля будет влиять вступление в силу нового бюджетного правила (цена отсечения в 60 долларов за баррель и фиксированный объем добычи нефти в 9,5 млн баррелей в сутки), а также более активная скупка Центробанком юаней, рупий и других "лояльных" валют.По его словам, придерживать доллар от более серьезного роста будут увеличивающиеся объемы платежей за различные товары в рублях, "крайне скудное количество нерезидентов на рынке", а "отсутствие серьезной активности у населения" из-за намерений ЦБ продлить ограничения на выдачу иностранной валюты."В любом случае, тот ориентир, который задавался рядом министерств еще в начале лета, а именно - 70-80 рублей за доллар, однозначно будет достигнут. Причем если не в сентябре, то в октябре уже точно. И этому может поспособствовать пара новых раундов снижения ключевой ставки ЦБ", – прогнозирует Вавилов.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ планирует в сентябре продлить ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.В начале марта Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В частности, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи.

https://crimea.ria.ru/20220722/nabiullina-otsenila-perspektivu-zapreta-khozhdeniya-dollara-v-rossii-1123930792.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф)