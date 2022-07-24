https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html

ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon

ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon - РИА Новости Крым, 24.07.2022

ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon

Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon,... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T13:10

2022-07-24T13:10

2022-07-24T13:11

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Ракетным ударом также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков