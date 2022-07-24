https://crimea.ria.ru/20220724/vs-rf-unichtozhili-v-odesse-voennyy-korabl-i-sklad-s-raketami-harpoon-1123942382.html
ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon
ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon - РИА Новости Крым, 24.07.2022
ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon,... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T13:10
2022-07-24T13:10
2022-07-24T13:11
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Ракетным ударом также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВС РФ уничтожили в Одессе военный корабль и склад с ракетами Harpoon
ВС России уничтожили в Одессе военный корабль и склад противокорабельных ракет Harpoon
13:10 24.07.2022 (обновлено: 13:11 24.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили в Одессе находившийся в доке военный корабль и склад американских противокорабельных ракет Harpoon, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon", – сказал он на брифинге в воскресенье.
Ракетным ударом также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.