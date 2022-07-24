https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html
Военный эксперт оценил последствия новых поставок РСЗО HIMARS Киеву
Военный эксперт оценил последствия новых поставок РСЗО HIMARS Киеву - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Военный эксперт оценил последствия новых поставок РСЗО HIMARS Киеву
Поставка нескольких десятков американских ракетных систем залпового огня HIMARS и MLRS Украине не окажут серьезного влияния на обстановку в зоне проведения... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T12:51
2022-07-24T12:51
2022-07-24T12:51
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Поставка нескольких десятков американских ракетных систем залпового огня HIMARS и MLRS Украине не окажут серьезного влияния на обстановку в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS и боеприпасов к ним.По словам эксперта, для того, чтобы иметь какие-то шансы изменить ситуацию, украинской армии нужно получить как минимум 100-150 американских РСЗО.Сивков также отметил, что для российских средств поражения и "Ураганы", и "Смерчи", и HIMARS являются одинаковыми целями, и принципиальной разницы в этом плане между этими РСЗО нет.
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
сша
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2022
Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), сша
Военный эксперт оценил последствия новых поставок РСЗО HIMARS Киеву
Военный эксперт Сивков: поставка 25-30 HIMARS Киеву не повлияют на обстановку в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Поставка нескольких десятков американских ракетных систем залпового огня HIMARS и MLRS Украине не окажут серьезного влияния на обстановку в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил
, что США и их союзники планируют передать Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS и боеприпасов к ним.
"На начало спецоперации у них (ВСУ – ред.) было 80 РСЗО "Смерч", каждая из которых по боевому потенциалу сравнима с тремя HIMARS, а также свыше 120 "Ураганов". "Смерчей" у них уже не осталось вообще, а "Ураганов" осталось максимум полтора-два десятка. Поэтому появление 20-30 HIMARS, что равносильно семи-девяти "Смерчам", существенного влияния на ход спецоперации не окажет. Хотя, конечно, это неприятный момент, придется за ними охотиться, и это может создать определенные проблемы", – сказал Сивков.
По словам эксперта, для того, чтобы иметь какие-то шансы изменить ситуацию, украинской армии нужно получить как минимум 100-150 американских РСЗО.
Сивков также отметил, что для российских средств поражения и "Ураганы", и "Смерчи", и HIMARS являются одинаковыми целями, и принципиальной разницы в этом плане между этими РСЗО нет.