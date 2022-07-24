https://crimea.ria.ru/20220724/v-sk-utochnili-obstoyatelstva-gibeli-zhenschiny-vo-vremya-navodneniya-v-sochi-1123941285.html

В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи

В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи - РИА Новости Крым, 24.07.2022

В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи

В Сочи в результате сильных ливней и наводнения погибла женщина, она была заблокирована автомобилем, смытым потоком воды. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T09:48

2022-07-24T09:48

2022-07-24T09:50

сочи

погода

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Сочи в результате сильных ливней и наводнения погибла женщина, она была заблокирована автомобилем, смытым потоком воды. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.По факту гибели женщины следственные органы проводят доследственную проверку. С целью установления точной причины смерти женщины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.В ночь на воскресенье в Сочи прошел очень сильный ливень. За час в городе выпало 55 миллиметров осадков. Река Бзугу вышла из берегов и затопила дороги, цокольные и первые этажи зданий. Также были подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии.

https://crimea.ria.ru/20220723/stikhiya-ne-otstupaet-na-kubani-predupredili-o-smerchakh-nad-morem-1123938657.html

сочи

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)