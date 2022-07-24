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В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи
В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи - РИА Новости Крым, 24.07.2022
В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи
В Сочи в результате сильных ливней и наводнения погибла женщина, она была заблокирована автомобилем, смытым потоком воды. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T09:48
2022-07-24T09:48
2022-07-24T09:50
сочи
погода
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Сочи в результате сильных ливней и наводнения погибла женщина, она была заблокирована автомобилем, смытым потоком воды. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.По факту гибели женщины следственные органы проводят доследственную проверку. С целью установления точной причины смерти женщины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.В ночь на воскресенье в Сочи прошел очень сильный ливень. За час в городе выпало 55 миллиметров осадков. Река Бзугу вышла из берегов и затопила дороги, цокольные и первые этажи зданий. Также были подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии.
https://crimea.ria.ru/20220723/stikhiya-ne-otstupaet-na-kubani-predupredili-o-smerchakh-nad-morem-1123938657.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, погода, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В СК уточнили обстоятельства гибели женщины во время наводнения в Сочи
В Сочи во время наводнения погибла женщина, она была заблокирована смытой ливнем машиной
09:48 24.07.2022 (обновлено: 09:50 24.07.2022)