https://crimea.ria.ru/20220724/rf-nachala-vyplachivat-pensii-i-posobiya-v-kharkovskoy-oblasti--khusnullin-1123943239.html

РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин

РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 24.07.2022

РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин

Россия начала выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T14:44

2022-07-24T14:44

2022-07-24T14:44

марат хуснуллин

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россия начала выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер также сообщил о разработке плана по восстановлению Северодонецкой агломерации, в которую входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной Республике."На прошедшей неделе рабочая группа Минстроя РФ во главе с министром привезла большое количество материалов. Доложили наши подходы, договорились о том, что будем делать мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором распишем, что и в какие годы будет сделано", – уточнил он.

https://crimea.ria.ru/20220715/vs-rf-unichtozhili-do-200-natsionalistov-i-inostrannykh-naemnikov-v-kharkove-1123853576.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, специальная военная операция рф на украине