https://crimea.ria.ru/20220724/rf-nachala-vyplachivat-pensii-i-posobiya-v-kharkovskoy-oblasti--khusnullin-1123943239.html
РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин
РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 24.07.2022
РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин
Россия начала выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T14:44
2022-07-24T14:44
2022-07-24T14:44
марат хуснуллин
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россия начала выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер также сообщил о разработке плана по восстановлению Северодонецкой агломерации, в которую входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной Республике."На прошедшей неделе рабочая группа Минстроя РФ во главе с министром привезла большое количество материалов. Доложили наши подходы, договорились о том, что будем делать мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором распишем, что и в какие годы будет сделано", – уточнил он.
https://crimea.ria.ru/20220715/vs-rf-unichtozhili-do-200-natsionalistov-i-inostrannykh-naemnikov-v-kharkove-1123853576.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, специальная военная операция рф на украине
РФ начала выплачивать пенсии и пособия в Харьковской области – Хуснуллин
Хуснуллин: в Харьковской области началась выплата зарплат, пенсий и пособий
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Россия начала выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия в освобожденных городах и населенных пунктах Харьковской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Подробно заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий. Там сейчас непростая ситуация, но мы уже начали выплачивать пенсионерам, бюджетникам зарплаты и социальные пособия", – проинформировал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Вице-премьер также сообщил о разработке плана по восстановлению Северодонецкой агломерации, в которую входят Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное в Луганской Народной Республике.
"На прошедшей неделе рабочая группа Минстроя РФ во главе с министром привезла большое количество материалов. Доложили наши подходы, договорились о том, что будем делать мастер-план по восстановлению Северодонецкой агломерации, в котором распишем, что и в какие годы будет сделано", – уточнил он.