https://crimea.ria.ru/20220721/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-21-iyulya-1123922511.html

Главные события и комментарии дня: 21 июля

Главные события и комментарии дня: 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Главные события и комментарии дня: 21 июля

Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе. Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить. "Северный поток" возобновил работу. РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T22:03

2022-07-21T22:03

2022-07-21T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе. Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить. "Северный поток" возобновил работу. Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтегазом". ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций. Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Условия для ядерной катастрофыАтаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.18 июля ВСУ с использованием беспилотников атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен в непосредственной близости, в нескольких десятках метров, от критически важных для безопасности АЭС сооружений – хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы, заявила Захарова.Антоновский мостВ ночь на четверг украинские войска выпустили еще 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Как сообщил в пятницу пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз, сейчас движение по мосту открыто для легкового и пассажирского транспорта, грузовики же пускают в объезд.По словам директора Центра военно-политических проблем Алексея Подберезкина, Антоновский мост и Каховская ГЭС, по которой ВСУ также наносят массированные удары, являются стратегически важными переправами для снабжения российской военной группировки на правом берегу Днепра. Однако "это не единственный способ снабжения. Опять же, возможно навести паромную переправу. Есть и варианты объезда, но это довольно серьезные расстояния".В то же время Подберезкин убежден, что эти удары не являются подготовкой к наступлению украинской армии на Херсонском направлении.Северный потокТрубопровод "Северный поток" возобновил работу после плановых технических работ. Об этом в четверг заявила компания Nord Stream.Профилактика "Северного потока" проводилась с 11 по 21 июля. На этот период работа газопровода была полностью остановлена. Специалисты тестировали механические компоненты и системы автоматизации. После возобновления транспортировки по газопроводу пустили уже около 30% от номинальной мощности, что составило почти 1,9 миллиона кубометров природного газа в час.Обеспечение Крыма газомКрым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом в четверг сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным."После прекращения добычи газа "Черноморнефтегазом" необходимо восполнить объем. Решения приняты: по закачке дополнительного газа в Глебовское газохранилище, для того чтобы больше активного газа было для покрытия пиков, и поставок газа по системе Краснодара в Крым", - сказал глава Минэнерго.Сейчас решается финансовая сторона вопроса. Также Минэнерго работает по направлению подготовки к зиме республик ДНР, ЛНР и освобожденных территорий.Террористический списокФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.Память о погибших на УкраинеГлава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал главам администраций устанавливать бюсты в честь погибших в ходе специальной военной операции крымских военнослужащих, а также назвать в их честь улицы и скверы в городах и районах республики.Также он поручил оказывать максимальную помощь семьям погибших и раненых в ходе спецоперации военнослужащих.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220721/tselyu-vsu-byla-sistema-okhlazhdeniya-reaktorov-zaporozhskoy-aes--vlasti-1123914892.html

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html

https://crimea.ria.ru/20220721/kak-krym-obespechat-gazom-posle-intsidenta-s-chernomorneftezagom-1123917903.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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