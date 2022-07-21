https://crimea.ria.ru/20220721/ulitsy-i-skvery-v-krymu-nazovut-v-chest-pogibshikh-na-ukraine-voennykh-1123921178.html

Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных

Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал главам администраций устанавливать бюсты в честь погибших в ходе специальной военной операции крымских... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T17:46

2022-07-21T17:46

2022-07-21T17:47

крым

сергей аксенов

городская среда

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал главам администраций устанавливать бюсты в честь погибших в ходе специальной военной операции крымских военнослужащих, а также назвать в их честь улицы и скверы в городах и районах РК.В Крыму 49 участников военной операции отмечены наградами за мужество >>Глава республики также поручил оказывать максимальную помощь семьям погибших и раненных в ходе спецоперации военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://crimea.ria.ru/20220311/sredi-pogibshikh-na-ukraine-voennosluzhaschikh-vs-rf-est-krymchane--aksenov-1122641379.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, городская среда, специальная военная операция рф на украине