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Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных
Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных
Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал главам администраций устанавливать бюсты в честь погибших в ходе специальной военной операции крымских... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T17:46
2022-07-21T17:47
крым
сергей аксенов
городская среда
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал главам администраций устанавливать бюсты в честь погибших в ходе специальной военной операции крымских военнослужащих, а также назвать в их честь улицы и скверы в городах и районах РК.В Крыму 49 участников военной операции отмечены наградами за мужество &gt;&gt;Глава республики также поручил оказывать максимальную помощь семьям погибших и раненных в ходе спецоперации военнослужащих.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20220311/sredi-pogibshikh-na-ukraine-voennosluzhaschikh-vs-rf-est-krymchane--aksenov-1122641379.html
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крым, сергей аксенов, городская среда, специальная военная операция рф на украине
Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных

Аксенов рекомендовал назвать улицы и скверы в честь погибших в спецоперации крымчан

17:46 21.07.2022 (обновлено: 17:47 21.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь на карантине пустые улицы Центральный рынок
Симферополь на карантине пустые улицы Центральный рынок - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал главам администраций устанавливать бюсты в честь погибших в ходе специальной военной операции крымских военнослужащих, а также назвать в их честь улицы и скверы в городах и районах РК.
В Крыму 49 участников военной операции отмечены наградами за мужество >>
"Предложение и рекомендация главам администраций – принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со специальной военной операции. Они все герои. Гордимся нашими земляками, которые мужественно выполняли свой долг. Максимально поддерживаю, чтобы новые улицы, скверы (называли в честь погибших бойцов), устанавливали бюсты. Память о всех крымчанах, которые защищали нашу родину и погибли во время СВО, должна быть увековечена", – сказал Аксенов на совещании по проблемным вопросам Евпатории.
Глава республики также поручил оказывать максимальную помощь семьям погибших и раненных в ходе спецоперации военнослужащих.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:46
Среди погибших на Украине военнослужащих ВС РФ есть крымчане – Аксенов
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции— освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
КрымСергей АксеновГородская средаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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