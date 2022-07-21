https://crimea.ria.ru/20220721/fsb-vnesla-batalon-islyamova-v-spisok-terroristicheskikh-organizatsiy-1123917580.html
ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций
ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций - РИА Новости Крым, 21.07.2022
ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций
ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующая... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T14:49
2022-07-21T14:49
2022-07-21T14:43
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл -РИА Новости Крым. ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.*Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220601/batalon-imeni-chelebidzhikhana-gotovil-silovoy-zakhvat-kryma--gp-rf-1123414696.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), политика, украина
ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций
ФСБ внесла крымско-татарский батальон Ислямова в список террористических организаций
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл -РИА Новости Крым. ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
1 июня по иску Генпрокуратуры Верховный суд РФ признал его террористической организацией и запретил деятельность в России. Решение вступило в силу 5 июля, сообщается на сайте ФСБ.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона
.
В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.
*Запрещенная в России террористическая организация