https://crimea.ria.ru/20220721/fsb-vnesla-batalon-islyamova-v-spisok-terroristicheskikh-organizatsiy-1123917580.html

ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций

ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций - РИА Новости Крым, 21.07.2022

ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций

ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующая... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T14:49

2022-07-21T14:49

2022-07-21T14:43

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл -РИА Новости Крым. ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.*Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220601/batalon-imeni-chelebidzhikhana-gotovil-silovoy-zakhvat-kryma--gp-rf-1123414696.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), политика, украина