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ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций
ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций - РИА Новости Крым, 21.07.2022
ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций
ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующая... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T14:49
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политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл -РИА Новости Крым. ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.*Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220601/batalon-imeni-chelebidzhikhana-gotovil-silovoy-zakhvat-kryma--gp-rf-1123414696.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), политика, украина
ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций

ФСБ внесла крымско-татарский батальон Ислямова в список террористических организаций

14:49 21.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве.
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл -РИА Новости Крым. ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
1 июня по иску Генпрокуратуры Верховный суд РФ признал его террористической организацией и запретил деятельность в России. Решение вступило в силу 5 июля, сообщается на сайте ФСБ.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер" – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
1 июня, 17:32
Батальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФ
Главной целью создания батальона провозглашалось "освобождение" полуострова и его "возвращение" в состав Украины, в том числе путем осуществления диверсий. Его члены в союзе с украинскими националистами осуществляли транспортную, товарную и энергетическую блокады Крыма в приграничных с полуостровом районах, прославившись рейдерскими захватами, вымогательством и грабежами местного населения Херсонской области. Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников батальона.
В декабре 2020 года Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПолитикаУкраина
 
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