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"Северный поток" возобновил работу - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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"Северный поток" возобновил работу
"Северный поток" возобновил работу - РИА Новости Крым, 21.07.2022
"Северный поток" возобновил работу
Трубопровод "Северный поток" возобновил работу после плановых технических работ, транспортировка газа в заявленном объеме восстановится в течение нескольких... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T11:43
2022-07-21T11:47
в мире
экономика
российская федерация (россия, рф)
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Трубопровод "Северный поток" возобновил работу после плановых технических работ, транспортировка газа в заявленном объеме восстановится в течение нескольких часов. Об этом со ссылкой на данные газотранспортных операторов и оператора магистрали пишет РИА Новости.Профилактика "Северного потока" проводилась с 11 по 21 июля. На этот период работа газопровода была полностью остановлена. Специалисты тестировали механические компоненты и системы автоматизации.Отмечается, что после возобновления транспортировки по газопроводу пустили уже около 30% от номинальной мощности, что составило почти 1,9 миллиона кубометров природного газа за час.При этом номинация европейских потребителей составляет почти 2,66 миллиона кубометров в час – около 63,9 миллиона кубометров за сутки.В некоторых европейских странах высказали опасения, что Россия перестанет поставлять газ после завершения ремонта на "Северном потоке". Кроме того, после того, как "Газпром" сократил прокачку природного газа примерно на 60%, планы по заполнению газохранилищ стран Евросоюза оказались под угрозой. Существенный дефицит газа из-за снижения поставок уже испытывает Германия.Ранее Владимир Путин заявил, что даже частичный отказ от российских энергоресурсов привел к энергетическому кризису в Европе и отразился на США. Зафиксирован повсеместный рост цен, инфляция, которая в ряде стран уже носит беспрецедентный характер, подчеркнул президент. По его словам, Россия будет увеличивать потребление собственных нефти, угля и газа внутри страны, в том числе в промышленном секторе, и наращивать поставки в другие страны.
https://crimea.ria.ru/20220711/severnyy-potok-perekryli-1123807405.html
https://crimea.ria.ru/20220704/smozhet-li-ukraina-zamenit-evrope-rossiyskiy-gaz-svoim-elektrichestvom-1123744418.html
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в мире, экономика, российская федерация (россия, рф), европейский союз
"Северный поток" возобновил работу

Поставки газа в Европу по "Северному потоку" восстановили после профилактических работ

11:43 21.07.2022 (обновлено: 11:47 21.07.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии / Порт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии / Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Трубопровод "Северный поток" возобновил работу после плановых технических работ, транспортировка газа в заявленном объеме восстановится в течение нескольких часов. Об этом со ссылкой на данные газотранспортных операторов и оператора магистрали пишет РИА Новости.
Профилактика "Северного потока" проводилась с 11 по 21 июля. На этот период работа газопровода была полностью остановлена. Специалисты тестировали механические компоненты и системы автоматизации.
"Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов потребуется несколько часов", — цитирует сообщение компании Nord Stream РИА Новости.
Отмечается, что после возобновления транспортировки по газопроводу пустили уже около 30% от номинальной мощности, что составило почти 1,9 миллиона кубометров природного газа за час.
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При этом номинация европейских потребителей составляет почти 2,66 миллиона кубометров в час – около 63,9 миллиона кубометров за сутки.
В некоторых европейских странах высказали опасения, что Россия перестанет поставлять газ после завершения ремонта на "Северном потоке". Кроме того, после того, как "Газпром" сократил прокачку природного газа примерно на 60%, планы по заполнению газохранилищ стран Евросоюза оказались под угрозой. Существенный дефицит газа из-за снижения поставок уже испытывает Германия.
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Ранее Владимир Путин заявил, что даже частичный отказ от российских энергоресурсов привел к энергетическому кризису в Европе и отразился на США. Зафиксирован повсеместный рост цен, инфляция, которая в ряде стран уже носит беспрецедентный характер, подчеркнул президент. По его словам, Россия будет увеличивать потребление собственных нефти, угля и газа внутри страны, в том числе в промышленном секторе, и наращивать поставки в другие страны.
 
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