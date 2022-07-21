"Северный поток" возобновил работу
Поставки газа в Европу по "Северному потоку" восстановили после профилактических работ
11:43 21.07.2022 (обновлено: 11:47 21.07.2022)
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии / Порт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Трубопровод "Северный поток" возобновил работу после плановых технических работ, транспортировка газа в заявленном объеме восстановится в течение нескольких часов. Об этом со ссылкой на данные газотранспортных операторов и оператора магистрали пишет РИА Новости.
Профилактика "Северного потока" проводилась с 11 по 21 июля. На этот период работа газопровода была полностью остановлена. Специалисты тестировали механические компоненты и системы автоматизации.
"Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов потребуется несколько часов", — цитирует сообщение компании Nord Stream РИА Новости.
Отмечается, что после возобновления транспортировки по газопроводу пустили уже около 30% от номинальной мощности, что составило почти 1,9 миллиона кубометров природного газа за час.
11 июля, 09:35"Северный поток" временно перекрыт
При этом номинация европейских потребителей составляет почти 2,66 миллиона кубометров в час – около 63,9 миллиона кубометров за сутки.
В некоторых европейских странах высказали опасения, что Россия перестанет поставлять газ после завершения ремонта на "Северном потоке". Кроме того, после того, как "Газпром" сократил прокачку природного газа примерно на 60%, планы по заполнению газохранилищ стран Евросоюза оказались под угрозой. Существенный дефицит газа из-за снижения поставок уже испытывает Германия.
Ранее Владимир Путин заявил, что даже частичный отказ от российских энергоресурсов привел к энергетическому кризису в Европе и отразился на США. Зафиксирован повсеместный рост цен, инфляция, которая в ряде стран уже носит беспрецедентный характер, подчеркнул президент. По его словам, Россия будет увеличивать потребление собственных нефти, угля и газа внутри страны, в том числе в промышленном секторе, и наращивать поставки в другие страны.