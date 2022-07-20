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Главные события и комментарии дня: 20 июля

Главные события и комментарии дня: 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Главные события и комментарии дня: 20 июля

Путин заявил о наступлении новой эпохи. Доходы Крыма в 2022 году выросли на 17 млрд рублей. Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T22:01

2022-07-20T22:01

2022-07-20T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Путин заявил о наступлении новой эпохи. Доходы Крыма в 2022 году выросли на 17 млрд рублей. Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса. По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARS. ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС. Финляндия ввела новые санкции для россиян. Сирия разорвала дипотношения с Украиной.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Финляндия ввела новые санкции в отношении РоссииВласти Финляндии усилили ограничения на покупку земельных участков, объясняя это обеспечением национальной безопасности. Под ограничения попадают лица, не являющиеся гражданами Евросоюза, и компании с долей иностранного капитала (не входящих в ЕС стран). Таким образом под санкции попадают российские инвесторы, активно работающие на востоке Финляндии.По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARSВСУ выпустили 12 ракет из американской РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, восемь из них попали в цель, есть серьезные разрушения. Движение по мосту продолжается, однако, с большой вероятностью, проезд для грузовых машин будет закрыт.Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов ДонбассаГлава Минобороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и дал поручения по предстоящим боевым задачам. Главным поручением стало уничтожение БПЛА над приграничными с Россией районами и жесткое пресечение обстрелов жилых кварталов освобожденных территорий.Сирия разорвала дипломатические отношения с УкраинойИсходя из принципа взаимности, Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной, которых фактически не существует с 2018 года, когда Киев не стал продлевать визы сирийских дипломатов, заблокировав их работу в следствие чего работа посольства была остановлена "из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США".Доходы Крыма в 2022 году выросли на 17 млрд рублейГлава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что доходы крымского бюджета в текущем году выросли на 17 миллиардов рублей по сравнению с заложенными в бюджет показателями, спада экономики в регионе по итогам года не ожидается. Все отрасли экономики региона, по словам главы республики, работают стабильно.ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭСУкраинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. По данным ВГА Энергодара, пострадали 11 сотрудников станции.Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе историиВ ходе форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" президент Владимир Путин заявил о наступлении новой эпохи и нового этапа в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Кроме того, российский лидер указал не несправедливость модели тотального доминирования так называемого золотого миллиарда, которая "делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской".

https://crimea.ria.ru/20220720/glava-vga-melitopolskogo-rayona-o-pokushenii-pomoschi-ot-kryma-i-turistakh-1123906737.html

https://crimea.ria.ru/20220720/chto-proiskhodit-na-demilitarizirovannom-zavode-v-melitopole--foto-1123906223.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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