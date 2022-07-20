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Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории
Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории
Наступают новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T16:30
2022-07-20T16:30
2022-07-20T16:30
владимир путин (политик)
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Наступают новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Путин указал не несправедливость модели тотального доминирования так называемого золотого миллиарда, которая "делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской"."Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Да, конечно, этот золотой миллиард неслучайно стал золотым, добился очень много, но занял свои позиции не только благодаря каким-то реализованным идеям – в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке. А как же – так и было: Индию, вон, сколько грабили. Поэтому и сегодня элиты этого "миллиарда" панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития", - добавил глава государства.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), политика, в мире
Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории
Президент Путин на форуме АСИ заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Наступают новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Как бы западные и наднациональные элиты не стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью", - сказал президент.
Путин указал не несправедливость модели тотального доминирования так называемого золотого миллиарда, которая "делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской".
"Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Да, конечно, этот золотой миллиард неслучайно стал золотым, добился очень много, но занял свои позиции не только благодаря каким-то реализованным идеям – в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке. А как же – так и было: Индию, вон, сколько грабили. Поэтому и сегодня элиты этого "миллиарда" панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития", - добавил глава государства.