https://crimea.ria.ru/20220720/putin-zayavil-o-nastuplenii-novoy-epokhi-i-novom-etape-istorii-1123908693.html

Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории

Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Путин заявил о наступлении новой эпохи и новом этапе истории

Наступают новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T16:30

2022-07-20T16:30

2022-07-20T16:30

владимир путин (политик)

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Наступают новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Путин указал не несправедливость модели тотального доминирования так называемого золотого миллиарда, которая "делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской"."Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Да, конечно, этот золотой миллиард неслучайно стал золотым, добился очень много, но занял свои позиции не только благодаря каким-то реализованным идеям – в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке. А как же – так и было: Индию, вон, сколько грабили. Поэтому и сегодня элиты этого "миллиарда" панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития", - добавил глава государства.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, в мире