https://crimea.ria.ru/20220720/spada-ne-budet-dokhody-kryma-v-etom-godu-vyrosli-na-17-mlrd-rubley-1123904513.html

Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей

Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей

Доходы крымского бюджета в этом году выросли на 17 миллиардов рублей по сравнению с заложенными в бюджет показателями, спада экономики в регионе по итогам года... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T11:28

2022-07-20T11:28

2022-07-20T11:28

экономика

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Доходы крымского бюджета в этом году выросли на 17 миллиардов рублей по сравнению с заложенными в бюджет показателями, спада экономики в регионе по итогам года не ожидается, заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, бюджетные расходы Крыма в этом году вырастут на 4 млрд рублей, в том числе из-за необходимости компенсировать разницу в тарифе на газ.Какие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами – эксперт >>Все отрасли экономики региона, по словам главы республики, работают стабильно."По урожайности проблем нет… Что касается экспорта продукции сельского хозяйства из республики, то его объем с 1 января по 1 июля с учетом перевалки грузов составил 4,3 тысячи тонн на 6,6 млн долларов. За аналогичный период 2021 года было экспортировано 7 тысяч тонн на 8,7 млн долларов", – добавил он.

https://crimea.ria.ru/20220621/krym-zapustil-proekty-po-integratsii-s-osvobozhdennymi-regionami-ukrainy-1123601136.html

крым

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экономика, крым, сергей аксенов