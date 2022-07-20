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Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей
Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей
Доходы крымского бюджета в этом году выросли на 17 миллиардов рублей по сравнению с заложенными в бюджет показателями, спада экономики в регионе по итогам года... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T11:28
2022-07-20T11:28
экономика
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Доходы крымского бюджета в этом году выросли на 17 миллиардов рублей по сравнению с заложенными в бюджет показателями, спада экономики в регионе по итогам года не ожидается, заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, бюджетные расходы Крыма в этом году вырастут на 4 млрд рублей, в том числе из-за необходимости компенсировать разницу в тарифе на газ.Какие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами – эксперт &gt;&gt;Все отрасли экономики региона, по словам главы республики, работают стабильно."По урожайности проблем нет… Что касается экспорта продукции сельского хозяйства из республики, то его объем с 1 января по 1 июля с учетом перевалки грузов составил 4,3 тысячи тонн на 6,6 млн долларов. За аналогичный период 2021 года было экспортировано 7 тысяч тонн на 8,7 млн долларов", – добавил он.
https://crimea.ria.ru/20220621/krym-zapustil-proekty-po-integratsii-s-osvobozhdennymi-regionami-ukrainy-1123601136.html
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экономика, крым, сергей аксенов
Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей

Аксенов: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей, спада экономики не будет

11:28 20.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Доходы крымского бюджета в этом году выросли на 17 миллиардов рублей по сравнению с заложенными в бюджет показателями, спада экономики в регионе по итогам года не ожидается, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Думаю, что у нас спада не будет. Нас на зарубежных рынках не было, поэтому наши предприятия ничего не потеряли. Наоборот, доходы бюджета растут. В начале года мы принимали доходы бюджета более 216 млрд рублей, а сейчас уже около 233 млрд рублей, то есть у нас перевыполнение в общей сложности по всем направлениям будет. Возможно, это благодаря тому, что начались контакты с Херсоном, с Запорожьем", – сказал руководитель региона в интервью РБК.

Аксенов уточнил, бюджетные расходы Крыма в этом году вырастут на 4 млрд рублей, в том числе из-за необходимости компенсировать разницу в тарифе на газ.
Какие специальности востребованы в Крыму и что с зарплатами – эксперт >>
Все отрасли экономики региона, по словам главы республики, работают стабильно.
"По урожайности проблем нет… Что касается экспорта продукции сельского хозяйства из республики, то его объем с 1 января по 1 июля с учетом перевалки грузов составил 4,3 тысячи тонн на 6,6 млн долларов. За аналогичный период 2021 года было экспортировано 7 тысяч тонн на 8,7 млн долларов", – добавил он.
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ЭкономикаКрымСергей Аксенов
 
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